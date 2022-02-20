【巨人】中田翔２試合連続、岡本和真とウィーラーに安打もＤｅＮＡに打ち負ける 練習試合経過

◆練習試合 巨人２―６ＤｅＮＡ＝試合終了＝（２０日・那覇）

巨人は今キャンプ４度目の対外試合となるＤｅＮＡ戦。序盤は２点リードも、６回に追いつかれ、８回に勝ち越され、９回にも加点されて敗戦。今季対外試合初勝利はまたもお預けとなった。

先発の直江大輔が３イニングを投げて１安打無失点と好調をアピール。岡本和真、ウィーラーに対外試合初、中田翔が２試合連続と主力のバットからも安打が出て、増田陸が１軍での“初安打”を含む２安打などチームは８安打を記録したが、１３安打のＤｅＮＡ打線に打ち負けた。

スタメン

【巨】１（右）松原 ２（指）坂本 ３（中）丸 ４（三）岡本和 ５（左）ウィーラー ６（一）中田 ７（捕）大城 ８（二）広岡 ９（遊）中山 Ｐ・直江

【ＤＢ】１（遊）森 ２（左）楠本 ３（中）神里 ４（右）大田 ５（指）細川 ６（二）柴田 ７（捕）山本 ８（一）知野 ９（三）倉本 Ｐ・坂本

◇１回（両軍０）

【ＤＢ】森投ゴロ、楠本中飛、神里三振

【巨】松原一塁内野安打、坂本右飛、丸の三直で松原が戻れずアウト

◇２回（ＤＢ０、巨１）

【ＤＢ】大田中飛、細川三振、柴田三飛

【巨】岡本和中前安打、ウィーラーの左中間二塁打で岡本和三進、中田中飛、大城の一ゴロで岡本和生還、ウィーラー三進、広岡三振

◇３回（両軍０）

【ＤＢ】山本三ゴロ、知野中前安打、倉本右飛、森三振

【巨】中山三振、松原投ゴロ、坂本右飛

◇４回（両軍０）

【ＤＢ】（投手今村）楠本、神里、大田３者連続三振

【巨】（左翼梶原）丸左飛、岡本和四球（代走秋広）、ウィーラーの二直で秋広戻れずアウト

◇５回（ＤＢ０、巨１）

【ＤＢ】（二塁吉川、三塁増田陸、左翼広岡、中堅秋広）細川右前二塁打、柴田の代打田部の一ゴロで細川三進、山本の遊ゴロで細川本塁タッチアウト、知野の打席で山本二盗、知野の右前安打で山本三進、倉本左飛

【巨】（投手上茶谷、二塁田部、中堅桑原、右翼神里）中田中前安打（代走北村）、大城の投ゴロで北村二封、広岡の左前安打で大城二進、中山の一ゴロで広岡二封、併殺狙った森が一塁悪送球で大城生還、中山二進、松原二ゴロ

◇６回（ＤＢ２、巨０）

【ＤＢ】（投手赤星、一塁北村）森左飛、梶原左前安打、神里の右越二塁打で梶原一挙生還、桑原の左前安打で神里一挙生還、細川の代打伊藤のとき神里二盗、伊藤の二ゴロで桑原三進、田部二ゴロ

【巨】（捕手戸柱）坂本の代打八百板一ゴロ、吉川三ゴロ、秋広二ゴロ

◇７回（両軍０）

【ＤＢ】戸柱三振、知野右前安打、倉本右飛、森の打席で知野二盗失敗

【巨】増田陸左前安打、北村右飛、大城の右越二塁打で増田陸三進、広岡一邪飛、中山二ゴロ

◇８回（ＤＢ１、巨０）

【ＤＢ】（投手堀岡、捕手山瀬）森三振、梶原左翼三塁打、神里の左飛で梶原生還、桑原左前安打、伊藤二直

【巨】（投手山崎）松原、八百板ともに左飛、吉川二ゴロ

◇９回（ＤＢ３、巨０）

【ＤＢ】（投手谷岡）田部左飛、戸柱投手強襲内野安打、知野の左前安打で戸柱二進、倉本の二ゴロで戸柱三進、知野二封、森の左翼線二塁打で戸柱生還、倉本三進、梶原の右前安打で倉本、森ともに生還、神里三振

【巨】（投手田中健）秋広三振、増田陸中前安打、北村二ゴロ併殺打