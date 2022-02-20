【巨人】中田翔２試合連続安打　ルーキーの赤星優志が３連打浴び同点で終盤に…練習試合ＤｅＮＡ戦経過

◆練習試合 巨人２―２ＤｅＮＡ＝６回終了時＝（２０日・那覇）

巨人は今キャンプ４度目の対外試合となるＤｅＮＡ戦。先発マウンドを託された、４年目右腕の直江大輔が３イニングを投げて１安打無失点３三振と状態の良さをアピールした。２番手の今村信貴が２イニングを２安打無失点と好投で続いた。

打線は２回に岡本和真、ウィーラーの連続安打などでチャンスを広げて大城卓三の一ゴロの間に１点を先取。さらに５回には中田翔が対外試合２試合連続安打となる中前打からの攻撃で敵失も絡んで１点を追加した。

６回から登板のドラフト３位ルーキーの赤星優志は、１死からＤｅＮＡの１軍メンバーに３連打を食らうなど２失点。同点で終盤に入った。

スタメン

【巨】１（右）松原 ２（指）坂本 ３（中）丸 ４（三）岡本和 ５（左）ウィーラー ６（一）中田 ７（捕）大城 ８（二）広岡 ９（遊）中山 Ｐ・直江

【ＤＢ】１（遊）森 ２（左）楠本 ３（中）神里 ４（右）大田 ５（指）細川 ６（二）柴田 ７（捕）山本 ８（一）知野 ９（三）倉本 Ｐ・坂本

◇１回（両軍０）

【ＤＢ】森投ゴロ、楠本中飛、神里三振

【巨】松原一塁内野安打、坂本右飛、丸の三直で松原が戻れずアウト

◇２回（ＤＢ０、巨１）

【ＤＢ】大田中飛、細川三振、柴田三飛

【巨】岡本和中前安打、ウィーラーの左中間二塁打で岡本和三進、中田中飛、大城の一ゴロで岡本和生還、ウィーラー三進、広岡三振

◇３回（両軍０）

【ＤＢ】山本三ゴロ、知野中前安打、倉本右飛、森三振

【巨】中山三振、松原投ゴロ、坂本右飛

◇４回（両軍０）

【ＤＢ】（投手今村）楠本、神里、大田３者連続三振

【巨】（左翼梶原）丸左飛、岡本和四球（代走秋広）、ウィーラーの二直で秋広戻れずアウト

◇５回（ＤＢ０、巨１）

【ＤＢ】（二塁吉川、三塁増田陸、左翼広岡、中堅秋広）細川右前二塁打、柴田の代打田部の一ゴロで細川三進、山本の遊ゴロで細川本塁タッチアウト、知野の打席で山本二盗、知野の右前安打で山本三進、倉本左飛

【巨】（投手上茶谷、二塁田部、中堅桑原、右翼神里）中田中前安打（代走北村）、大城の投ゴロで北村二封、広岡の左前安打で大城二進、中山の一ゴロで広岡二封、併殺狙った森が一塁悪送球で大城生還、中山二進、松原二ゴロ

◇６回（ＤＢ２、巨０）

【ＤＢ】（投手赤星、一塁北村）森左飛、梶原左前安打、神里の右越二塁打で梶原一挙生還、桑原の左前安打で神里一挙生還、細川の代打伊藤のとき神里二盗、伊藤の二ゴロで桑原三進、田部二ゴロ

【巨】（捕手戸柱）坂本の代打八百板一ゴロ、吉川三ゴロ、秋広二ゴロ