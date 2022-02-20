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【巨人】直江大輔が３回を１安打無失点！主力の連打もあって序盤は１点のリード…練習試合ＤｅＮＡ戦経過

スポーツ報知
１回、無失点に抑えグータッチをする直江大輔（左は岸田行倫）（カメラ・中島　傑）　

◆練習試合　巨人１―０ＤｅＮＡ＝３回終了時＝（２０日・那覇）

　巨人は今キャンプ４度目の対外試合となるＤｅＮＡ戦。２回に巨人が岡本和真の中前打、ウィーラーの左中間二塁打などで１死二、三塁から大城卓三の一ゴロの間に得点を挙げ、序盤は１－０で巨人がリードしている。

　先発マウンドを託されたのは、４年目右腕の直江大輔。１、２イニングを完璧に抑えて、３イニングを投げて１安打無失点３三振と状態の良さをアピールした。

スタメン

【巨】１（右）松原　２（指）坂本　３（中）丸　４（三）岡本和　５（左）ウィーラー　６（一）中田　７（捕）大城　８（二）広岡　９（遊）中山　Ｐ・直江

【ＤＢ】１（遊）森　２（左）楠本　３（中）神里　４（右）大田　５（指）細川　６（二）柴田　７（捕）山本　８（一）知野　９（三）倉本　Ｐ・坂本

◇１回（両軍０）

【ＤＢ】森投ゴロ、楠本中飛、神里三振

【巨】松原一塁内野安打、坂本右飛、丸の三直で松原が戻れずアウト

◇２回（ＤＢ０、巨１）

【ＤＢ】大田中飛、細川三振、柴田三飛

【巨】岡本和中前安打、ウィーラーの左中間二塁打で岡本和三進、中田中飛、大城の一ゴロで岡本和生還、ウィーラー三進、広岡三振

◇３回（両軍０）

【ＤＢ】山本三ゴロ、知野中前安打、倉本右飛、森三振

【巨】中山三振、松原投ゴロ、坂本右飛

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