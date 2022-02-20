【巨人】直江大輔が３回を１安打無失点！主力の連打もあって序盤は１点のリード…練習試合ＤｅＮＡ戦経過

◆練習試合 巨人１―０ＤｅＮＡ＝３回終了時＝（２０日・那覇）

巨人は今キャンプ４度目の対外試合となるＤｅＮＡ戦。２回に巨人が岡本和真の中前打、ウィーラーの左中間二塁打などで１死二、三塁から大城卓三の一ゴロの間に得点を挙げ、序盤は１－０で巨人がリードしている。

先発マウンドを託されたのは、４年目右腕の直江大輔。１、２イニングを完璧に抑えて、３イニングを投げて１安打無失点３三振と状態の良さをアピールした。

スタメン

【巨】１（右）松原 ２（指）坂本 ３（中）丸 ４（三）岡本和 ５（左）ウィーラー ６（一）中田 ７（捕）大城 ８（二）広岡 ９（遊）中山 Ｐ・直江

【ＤＢ】１（遊）森 ２（左）楠本 ３（中）神里 ４（右）大田 ５（指）細川 ６（二）柴田 ７（捕）山本 ８（一）知野 ９（三）倉本 Ｐ・坂本

◇１回（両軍０）

【ＤＢ】森投ゴロ、楠本中飛、神里三振

【巨】松原一塁内野安打、坂本右飛、丸の三直で松原が戻れずアウト

◇２回（ＤＢ０、巨１）

【ＤＢ】大田中飛、細川三振、柴田三飛

【巨】岡本和中前安打、ウィーラーの左中間二塁打で岡本和三進、中田中飛、大城の一ゴロで岡本和生還、ウィーラー三進、広岡三振

◇３回（両軍０）

【ＤＢ】山本三ゴロ、知野中前安打、倉本右飛、森三振

【巨】中山三振、松原投ゴロ、坂本右飛