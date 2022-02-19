【巨人】ドラフト２位・山田龍聖が２イニング無失点で１軍戦デビュー　練習試合・ロッテ戦経過　

◆練習試合 巨人０－１広島＝６回終了時＝（１９日、那覇）

巨人は広島を相手に今キャンプ対外試合３試合目の練習試合。打線は２番・坂本勇人、３番・丸佳浩、４番・岡本和真、５番・Ｚ・ウィーラー、６番・中田翔と主力陣が対外試合初先発出場した。

先発マウンドを託されたのは、プロ２年目の戸田懐生。３イニングを投げて３安打無失点だった。

５回からはほとんどの主力が若手に交代してのゲーム。４回からマウンドに上がったドラフト２位ルーキーの山田龍聖は２イニングを投げて２安打無失点無四球で１軍戦デビューとなった。

◇１回

【広】宇草一ゴロ、中村奨中前安打、中村健の三ゴロで中村奨二進、末包三ゴロ

【巨】八百板左飛、坂本三振、丸左飛（両軍０）

◇２回

【広】小園中前安打、堂林の左前安打で小園二進、林遊飛、石原三振のとき小園三盗失敗でダブルプレー

【巨】岡本和三振、ウィーラー遊ゴロ、中田遊飛（両軍０）

◇３回

【広】羽月の遊ゴロを広岡が失策、宇草のとき羽月二盗、宇草二ゴロ、中村奨の中飛で羽月戻れずダブルプレー

【巨】広岡投ゴロ、岸田左前安打、中山の左前安打で岸田二進、八百板三振、坂本投直（両軍０）

◇４回

【広】（投手山田）中村健遊飛、末包左前安打、小園一ゴロ併殺打

【巨】（投手島内）丸、岡本和ともに中飛、ウィーラー左飛（両軍０）

◇５回

【広】（三塁増田陸、左翼八百板、中堅秋広、右翼松原）堂林中飛、林中前安打、石原右飛、羽月の遊ゴロで林二封

【巨】（投手松本、一塁末包、左翼大盛）中田中前安打（代走北村）、広岡中飛、岸田の三ゴロで北村二進、中山中飛（両軍０）

◇６回

【広】（投手沼田、一塁北村）宇草左飛、中村奨四球、中村健の左前安打で中村奨二進、末包左飛、小園の右前安打で中村奨一挙生還、中村健一挙三進、大盛のとき中村健飛び出しタッチアウト

【巨】（投手黒原、一塁林、三塁二俣、遊撃韮澤、中堅中村健、右翼末包）八百板、大城、増田陸３者連続三振（広１、巨０）