注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
TwitterfacebookInstagramYouTube
ホーム 会員限定 北京冬季五輪 羽生結弦 巨人 芸能 野球 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 格闘技 社会 地域版 ボート競輪オート ライフ 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

【ＤｅＮＡ】大貫晋一、三上朋也、ピープルズ、砂田毅樹が参加…１９日中日戦

スポーツ報知
大貫晋一

　ＤｅＮＡは１９日に中日と練習試合（北谷）を行う。

　投手のゲーム参加選手が以下の通り発表された。

　大貫、三上、ピープルズ、砂田。

　２軍から池谷、石川、加藤も参加する。

続きを読む

プロ野球特集

ＭＬＢ特集

高校野球特集

準硬式野球特集

野球

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請
×