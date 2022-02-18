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【高校野球】２２年度から顎ガード付きヘルメットの使用可能　理事会で承認

スポーツ報知
甲子園　全景　外観資料

日本高野連は１８日、大阪市内で理事会を開き、２０２２年度から顎ガード付きヘルメットの使用を認めると発表した。

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