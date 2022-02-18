【ダイヤモンドＳ】万葉Ｓ２着のレクセランスは６枠１０番　今年飛躍期待の４歳馬テーオーロイヤルは６枠９番　枠順決定

◆第７２回ダイヤモンドＳ・Ｇ３（２月１９日、東京競馬場・芝３４００メートル）
第７２回ダイヤモンドＳ・Ｇ３（２月１９日、東京競馬場・芝３４００メートル）の出走馬１４頭の枠順が１８日、決まった。前走の万葉Ｓで２着と善戦したレクセランス（牡５歳、栗東・池添学厩舎、父ディープインパクト）は６枠１０番に決まった。３連勝でオープン入りし、勢いに乗るテーオーロイヤル（牡４歳、栗東・岡田稲男厩舎、父リオンディーズ）は６枠９番、トーセンカンビーナ（牡６歳、美浦・加藤征弘厩舎、父ディープインパクト）は４枠６番に入った。
枠順は次の通り（馬番、馬名、騎手 斤量の順）。
◆第７２回ダイヤモンドＳ・Ｇ３（２月１９日、東京競馬場・芝３４００メートル）
（１） グレンガリー 大野拓弥 ５４
（２） セントレオナード 丸山元気 ５３
（３） ヴァルコス 三浦皇成 ５４
（４） アドマイヤアルバ 団野大成 ５３
（５） カレンルシェルブル 横山和生 ５３
（６） トーセンカンビーナ 石川裕紀人 ５５
（７） ヴェローチェオロ 戸崎圭太 ５４
（８） アンティシペイント 田辺裕信 ５５
（９） テーオーロイヤル 菱田裕二 ５４
（１０）レクセランス 横山武史 ５５
（１１）カウディーリョ ミルコ・デムーロ ５６
（１２）メロディーレーン 菅原明良 ５２
（１３）ゴースト 北村宏司 ５４
（１４）ランフォザローゼス 田中勝春 ５４