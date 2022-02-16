注 目
新型コロナ関連ニュース
報知SNS
お知らせ
ホーム
会員限定
北京冬季五輪
羽生結弦
巨人
芸能
野球
競馬
サッカー
ゴルフ
スポーツ
格闘技
社会
地域版
ボート競輪オート
ライフ
写真特集
占い
馬トク
ボートナビ
トップ
ニュース一覧
記事
【ロッテ】荻野貴司が石垣島キャンプに再合流 新型コロナから復帰
2022年2月16日 12時10分
スポーツ報知
ロッテは１６日、荻野貴司外野手が石垣島で行われているＢ組キャンプに再合流したことを発表した。
荻野は６日のＰＣＲ検査で新型コロナ陽性が判明し、宿舎で隔離療養していた。
続きを読む
プロ野球特集
スコア速報
日程・結果
順位表
個人成績(投手)
個人成績(打者)
チーム情報
契約更改
ドラフト
ＭＬＢ特集
日程・結果
順位表
個人成績
日本人成績
高校野球特集
夏の甲子園
夏の地方大会
センバツ
準硬式野球特集
関東大会
東京六大学準硬式野球
東都大学準硬式野球
野球
ログイン
新規会員登録
マイアカウント
コラムでＨｏ！
一覧へ
【仙ペン】ランボルギーニはやって来た
（2月16日 06:00）
【こちら日高支局です・古谷剛彦】種牡馬展示会に期待馬が続々登場！ カルティエ賞最優秀２歳牡馬ヴァンゴッホも！！
（2月16日 06:00）
クラシック候補を多数そろえる友道調教師に直撃 「完成度が高いのはドウデュース。伸びしろは…」
（2月15日 11:45）
アメリカ競馬の温かさに感激した矢作調教師のエクリプス賞授賞式
（2月14日 16:00）
初のＪリーグマスコット大運動会は「クスッと笑ってしまう」？ 総選挙ではマリノス君が１位獲得
（2月13日 18:37）
注目トピック
報知グランプリカップ
「スポーツ報知vsキセキのふわふわライブ ガチふわ馬券対決！」生配信
スポーツ報知 無料会員募集中！
紙面プラスαの話題が盛りだくさん！登録無料です。
競馬専門サイト「馬トク」
オリジナル出馬表、独自の指数を今すぐ試してあなたも勝ち組
「BOATNAVI報知」
開催中の全場を予想！レース直前情報は報知スコープで！
G党必見！
各種SNSで巨人情報配信中
参加無料！馬トクＰＯＧグランプリ
デビュー前日まで指名可能！豪華賞品をゲットしよう！
週間占い
田口二州の「古代オリエント占術」で運勢先読み。毎日19:00更新(無料)
［PR］読売クラウドファンディング
「idea market」が、そのアイデア、応援します。
報知ブログ（最新更新分）
一覧へ
住之江「飛龍賞」４日目のねらい目
ブログ舟券
2月14日
新宿区にＪリーグクラブを
多事放論
2月12日
あぶさん引退
酒の魚
1月18日
描き下ろし表紙ビジュアル公開！11/25発売『劇場版ソードアート・オンライン』特別号
報知サブカル情報局
11月23日
米震撼イチローのレーザービーム〈５〉「スピード」という野球の妙味思い出させた
Baseball inside
3月20日
NEWS読売・報知
モバイルGIANTS
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真
法人向け紙面・写真使用申請
×