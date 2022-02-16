注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
TwitterfacebookInstagramYouTube
ホーム 会員限定 北京冬季五輪 羽生結弦 巨人 芸能 野球 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 格闘技 社会 地域版 ボート競輪オート ライフ 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

【ロッテ】荻野貴司が石垣島キャンプに再合流　新型コロナから復帰

スポーツ報知
荻野貴司

　ロッテは１６日、荻野貴司外野手が石垣島で行われているＢ組キャンプに再合流したことを発表した。

　荻野は６日のＰＣＲ検査で新型コロナ陽性が判明し、宿舎で隔離療養していた。

続きを読む

プロ野球特集

ＭＬＢ特集

高校野球特集

準硬式野球特集

野球

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請
×