日本勢が北京で躍動！　冬季五輪最多メダルを更新…１５日までのメダリスト

◆北京五輪（１５日）

日本勢は１５日、３個のメダルを獲得した。ノルディック複合個人ラージヒルで、１４年ソチ大会、１８年平昌大会個人ノーマルヒル銀メダリストの渡部暁斗（北野建設）が銅メダルを獲得。複合での五輪３大会連続メダルは日本勢初の快挙となった。

平昌金メダルのスピードスケート女子団体追い抜きは、高木美帆（日体大職）、高木菜那（日本電産サンキョー）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）で臨み、今季Ｗ杯３連勝のカナダに３分４秒４７で惜しくも敗れたが、２大会連続の表彰台となる銀メダルを獲得した。

スノーボード女子ビッグエア決勝では、冬季五輪の日本人女子最年少メダル獲得の期待がかかっていた村瀬心椛（ここも、１７）＝ムラサキスポーツ＝が、１７１・５０点（８０・００点、９１・５０点、１２・００点）で３位となり、銅メダルを獲得した。

今大会での日本勢のメダル（金２、銀５、銅７）は１４個となり。過去最多１３個（金４、銀５、銅４）だった１８年平昌五輪の１３個を超えた。

１５日までの北京五輪のメダルの内訳は金２、銀５、銅７の１４個。メダリストは以下の通り。

◆フリースタイル ▽男子モーグル（５日）

銅メダル 堀島行真

◆ジャンプ ▽男子ノーマルヒル （６日）

金メダル 小林陵侑

◆フィギュア ▽団体（７日）

銅メダル 宇野昌磨、鍵山優真、樋口新葉、坂本花織、三浦璃来、木原龍一組、小松原美里、尊組

◆スピードスケート ▽女子１５００Ｍ（７日）

銀メダル 高木美帆

◆スノーボード ▽女子ハーフパイプ（１０日）

銅メダル 冨田せな

◆フィギュア ▽男子（１０日）

銀メダル 鍵山優真

銅メダル 宇野昌磨

◆スノーボード ▽男子ハーフパイプ（１１日）

金メダル 平野歩夢

◆スピードスケート ▽男子５００Ｍ（１２日）

銅メダル 森重航

◆ジャンプ ▽男子ラージヒル（１２日）

銀メダル 小林陵侑

◆スピードスケート ▽女子５００Ｍ（１３日）

銀メダル 高木美帆

◆スノーボード ▽女子ビッグエア（１５日）

銅メダル 村瀬心椛

◆スピードスケート ▽女子団体追い抜き（１５日）

銀メダル 高木美帆、高木菜那、佐藤綾乃

◆ノルディック複合 ▽男子個人ラージヒル （１５日）

銅メダル 渡部暁斗