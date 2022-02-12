【ＪＲＡ】ウインズなどでレース映像等の提供取りやめ　新型コロナウイルス感染拡大防止のため

ＪＲＡは１２日、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、２月１２日（土）以降、一部のパークウインズ、ウインズ、Ｊ―ＰＬＡＣＥにおけるレース映像等の提供を取りやめると発表した。
開催競馬場、パークウインズの指定席エリア、ウインズのエクセルフロアでは引き続きレース映像等の提供を行う。レース映像等の提供をとりやめる事業所は以下の通り。
＜３月６日（日）までの中央競馬開催日＞
▼パークウインズ 東京競馬場（２月２６～）、中山競馬場（～２月２０日）、新潟競馬場、中京競馬場（３月６日まで）
▼ウインズ 錦糸町、浅草、後楽園、銀座、汐留、新宿、渋谷、立川、新横浜、横浜、浦和、川崎、名古屋、高松、佐世保、八代、宮崎
▼Ｊ―ＰＬＡＣＥ 伊勢崎、船橋（２月２０日～）、木更津、成田、中郷、笠松、恵那、名古屋、弥富、磯部、高知、宿毛、観音寺、荒尾
＜２月２７日（日）までの中央競馬開催日＞
▼Ｊ―ＰＬＡＣＥ 和歌山
＜２月２０日（日）までの中央競馬開催日＞
▼パークウインズ 札幌競馬場、函館競馬場、福島競馬場、京都競馬場
▼ウインズ 釧路、札幌、新白河、京都、梅田、道頓堀、難波、神戸、姫路、広島、小郡
▼Ｊ―ＰＬＡＣＥ 中標津、くしろ、静内、旭川、門別、千歳、滝川、江別、岩見沢、苫小牧、石狩、札幌中央、札幌駅前、小樽、登別室蘭、函館港町、浦河、釧路、北見、帯広、旭川北彩都、琴似駅前、名寄、ふかがわ、網走、ひたちなか、金沢、よかわ、三刀屋、福山駅前、呉（２月１９、２０日）、宇部（２月１９、２０日）、鳥栖
各競馬場、ウインズ及びＪ―ＰＬＡＣＥの営業時間・発売レース等の詳細は、ＪＲＡホームページの「営業最新情報」をご確認ください。