デスペラード、ワト下しＩＷＧＰジュニアヘビー王座Ｖ２「チャンピオンは俺様です」…新日・仙台大会全成績

◆新日本プロレス「新春黄金シリーズ」大会（１１日、宮城・ゼビオアリーナ仙台、観衆１８４２人）
メインイベントのＩＷＧＰジュニアヘビー級選手権試合で、王者のエル・デスペラードが挑戦者のマスター・ワトを下し、２度目の防衛を果たした。
２８分５０秒の激闘の末、必殺のヌメロ・ドスで絞め上げ、勝利を収めたジュニア最強王者は「現ＩＷＧＰジュニアヘビーウエイトのシングルチャンピオンは俺様です」と堂々のマイクパフォーマンスを見せた。
セミファイナルのスペシャルシングルマッチでは、元盟友のＳＨＯとＹＯＨが激突。すっかり悪のユニット「ハウス・オブ・トーチャー」に染まったＳＨＯがダーティーな攻撃の末、必殺のショックアローでＹＯＨを下した。
▽２０分１本勝負
〇本間朋晃（７分０２秒 逆エビ固め）大岩陵平●
▽タッグマッチ２０分１本勝負
〇金丸義信、ＤＯＵＫＩ（９分０５秒 ジャックナイフ式エビ固め）高橋ヒロム、ＢＵＳＨＩ●
▽６人タッグマッチ３０分１本勝負
〇石井智宏、後藤洋央紀、天山広吉（８分３５秒 スライディングラリアット→片エビ固め）高橋裕二郎、ＥＶＩＬ、ディック東郷●
▽６人タッグマッチ３０分１本勝負
〇田口隆祐、真壁刀義、矢野通（９分０８秒 オーマイ＆ガーアンクル）タイチ、鈴木みのる、ＴＡＫＡみちのく●
▽３０分１本勝負
〇グレート―Ｏ―カーン（１１分０１秒 エリミネーター→体固め）小島聡●
▽６人タッグマッチ３０分１本勝負
〇ＳＡＮＡＤＡ、鷹木信悟、内藤哲也（１８分０６秒 レフェリーストップ）オカダ・カズチカ、棚橋弘至、永田裕志●
▽スペシャルシングルマッチ３０分１本勝負
〇タイガーマスク（１５分２０秒 リバースダブルアームバー）外道●
▽スペシャルシングルマッチ３０分１本勝負
〇ＳＨＯ（２２分２６秒 ショックアロー→片エビ固め）ＹＯＨ●
▽ＩＷＧＰジュニアヘビー級選手権試合６０分１本勝負
〇エル・デスペラード（２８分５０秒 ヌメロ・ドス）マスター・ワト●
※デスペラードが２度目の防衛