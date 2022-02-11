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デスペラード、ワト下しＩＷＧＰジュニアヘビー王座Ｖ２「チャンピオンは俺様です」…新日・仙台大会全成績

スポーツ報知
マスター・ワトを下し、ＩＷＧＰジュニアヘビー級王座Ｖ２を果たしたエル・デスペラード（新日本プロレス提供）

◆新日本プロレス「新春黄金シリーズ」大会（１１日、宮城・ゼビオアリーナ仙台、観衆１８４２人）

　メインイベントのＩＷＧＰジュニアヘビー級選手権試合で、王者のエル・デスペラードが挑戦者のマスター・ワトを下し、２度目の防衛を果たした。

　２８分５０秒の激闘の末、必殺のヌメロ・ドスで絞め上げ、勝利を収めたジュニア最強王者は「現ＩＷＧＰジュニアヘビーウエイトのシングルチャンピオンは俺様です」と堂々のマイクパフォーマンスを見せた。

　セミファイナルのスペシャルシングルマッチでは、元盟友のＳＨＯとＹＯＨが激突。すっかり悪のユニット「ハウス・オブ・トーチャー」に染まったＳＨＯがダーティーな攻撃の末、必殺のショックアローでＹＯＨを下した。

　▽２０分１本勝負

　〇本間朋晃（７分０２秒　逆エビ固め）大岩陵平●

　▽タッグマッチ２０分１本勝負

　〇金丸義信、ＤＯＵＫＩ（９分０５秒　ジャックナイフ式エビ固め）高橋ヒロム、ＢＵＳＨＩ●

　▽６人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇石井智宏、後藤洋央紀、天山広吉（８分３５秒　スライディングラリアット→片エビ固め）高橋裕二郎、ＥＶＩＬ、ディック東郷●

　▽６人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇田口隆祐、真壁刀義、矢野通（９分０８秒　オーマイ＆ガーアンクル）タイチ、鈴木みのる、ＴＡＫＡみちのく●

　▽３０分１本勝負

　〇グレート―Ｏ―カーン（１１分０１秒　エリミネーター→体固め）小島聡●

　▽６人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇ＳＡＮＡＤＡ、鷹木信悟、内藤哲也（１８分０６秒　レフェリーストップ）オカダ・カズチカ、棚橋弘至、永田裕志●

　▽スペシャルシングルマッチ３０分１本勝負

　〇タイガーマスク（１５分２０秒　リバースダブルアームバー）外道●

　▽スペシャルシングルマッチ３０分１本勝負

　〇ＳＨＯ（２２分２６秒　ショックアロー→片エビ固め）ＹＯＨ●

　▽ＩＷＧＰジュニアヘビー級選手権試合６０分１本勝負

　〇エル・デスペラード（２８分５０秒　ヌメロ・ドス）マスター・ワト●

　※デスペラードが２度目の防衛

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