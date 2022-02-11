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【巨人】中山礼都がドラ３・赤星撃ち フルカウントから左前打
2022年2月11日 13時52分
スポーツ報知
◆巨人紅白戦（１１日・サンマリン）
巨人の中山が、ドラ３・赤星から左前打を放った。
紅組の「２番・遊撃」で先発出場。３回、先頭で迎えた第２打席で赤星の変化球を左前へはじき返した。
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