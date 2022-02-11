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　【巨人】八百板卓丸が逆転の２点二塁打

スポーツ報知
３回１死一、二塁、白組・八百板卓丸が右中間へ２点適時二塁打（カメラ・相川　和寛）

◆巨人紅白戦（１１日・サンマリン）

　巨人・八百板卓丸外野手の２点適時二塁打で白組が逆転した。

　１点を追う３回１死一、二塁。堀岡の内角球をとらえると、打球は右中間を破った。

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