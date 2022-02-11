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【巨人】八百板卓丸が逆転の２点二塁打
2022年2月11日 13時41分
スポーツ報知
◆巨人紅白戦（１１日・サンマリン）
巨人・八百板卓丸外野手の２点適時二塁打で白組が逆転した。
１点を追う３回１死一、二塁。堀岡の内角球をとらえると、打球は右中間を破った。
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