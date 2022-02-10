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サウジアラビアに日本調教馬１２頭が遠征　１８日に出国へ

スポーツ報知
サウジＣを目指すテーオーケインズは松山騎手を背にＣＷコースで追い切った

　サウジカップデー（２月２６日、サウジアラビア・キングアブドゥルアジーズ競馬場）に出走を予定する日本調教馬１２頭の出国日程が決定し、２月１０日にＪＲＡから発表された。関東馬も栗東トレセンで１１日から検疫に入り、１８日１３時、関西国際空港発の航空機で移動する。

　各レースの出走予定馬は次の通り。

　▼サウジカップ・Ｇ１（ダート１８００メートル）テーオーケインズ（牡５歳、栗東・高柳大輔厩舎）、マルシュロレーヌ（牝６歳、栗東・矢作芳人厩舎）

　▼リヤドダートスプリント・Ｇ３（ダート１２００メートル）コパノキッキング（セン７歳、栗東・村山明厩舎）、ダンシングプリンス（牡６歳、美浦・宮田敬介厩舎）、チェーンオブラブ（牝５歳、美浦・小笠倫弘厩舎）

　▼１３５１ターフスプリント・Ｇ３（芝１３５１メートル）エントシャイデン（牡７歳、栗東・矢作芳人厩舎）、ソングライン（牝４歳、美浦・林徹厩舎）、ラウダシオン（牡５歳、栗東・斉藤崇史厩舎）

　▼ネオムターフ・Ｇ３（芝２１００メートル）オーソリティ（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎）

　▼レッドシーターフハンデキャップ・Ｇ３（芝３０００メートル）ステイフーリッシュ（牡７歳、栗東・矢作芳人厩舎）

　▼サウジダービー・Ｇ３（ダート１６００メートル）コンシリエーレ（牡３歳、美浦・稲垣幸雄厩舎）、セキフウ（牡３歳、栗東・武幸四郎厩舎）

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