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【巨人】俺も坂本勇人だ！育成・坂本が居残り特守…カメラマンきょうの１枚
2022年2月6日 20時39分
スポーツ報知
巨人の育成・坂本勇人捕手が６日、２軍全体練習後に居残り特守を行った。
宮崎県総合運動公園内のひむかスタジアムで、育成・前田と居残りで守備練習に参加。約１時間、夕日で長い影を作りながら特訓を重ねた。
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