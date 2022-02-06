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【巨人】俺も坂本勇人だ！育成・坂本が居残り特守…カメラマンきょうの１枚

スポーツ報知
居残りで特殊なミットを使って捕球の練習をする育成の坂本勇人（カメラ・関口　俊明）

　巨人の育成・坂本勇人捕手が６日、２軍全体練習後に居残り特守を行った。

　宮崎県総合運動公園内のひむかスタジアムで、育成・前田と居残りで守備練習に参加。約１時間、夕日で長い影を作りながら特訓を重ねた。

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