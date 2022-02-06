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【ロッテ】中村稔弥が新型コロナ陽性 無症状で隔離療養中
2022年2月6日 11時42分
スポーツ報知
ロッテは６日、中村稔弥投手が新型コロナウイルス陽性判定を受けたことを発表した。
３日にＰＣＲ検査を実施し、４日に陽性が判明。症状は無症状で、５日に石垣市内の医療機関で診断を受け、宿舎にて隔離療養中。
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