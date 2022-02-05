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【オリックス】宮城大弥、紅林弘太郎が宮崎キャンプに合流　新型コロナ感染から回復

スポーツ報知
チームに合流した宮城大弥は平野佳寿(左)にあいさつする（右は安達了一）（カメラ・石田　順平）

　オリックスの宮城大弥投手（２０）と紅林弘太郎内野手（１９）が５日、宮崎キャンプに合流した。

　宮城は１月２１日、紅林は同２２日に新型コロナウイルスの陽性判定を受け、隔離療養を経て回復。Ｂ班で調整する。

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