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【きさらぎ賞】ホープフルＳ６着のマテンロウレオは２枠２番、東スポ杯４着のダンテスヴューは３枠３番　枠順決定

スポーツ報知
重賞初制覇を狙うマテンロウレオ

◆第６２回きさらぎ賞・Ｇ３（２月６日、中京競馬場・芝２０００メートル）

　第６２回きさらぎ賞の枠順が４日、決定した。

　ホープフルＳ６着のマテンロウレオ（牡３歳、栗東・昆貢厩舎、父ハーツクライ）は２枠２番から重賞初制覇を目指す。

　東京スポーツ杯２歳Ｓ４着のダンテスヴュー（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キングカメハメハ）は３枠３番、今週から復帰した福永祐一騎手とコンビを組むエアアネモイ（牡３歳、栗東・池添学厩舎、父ポイントオブエントリー）は１枠１番に決まった。

　決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）エアアネモイ　牡３　５６　福永　祐一

（２）マテンロウレオ　牡３　５６　横山　典弘

（３）ダンテスヴュー　牡３　５６　川田　将雅

（４）アスクワイルドモア　牡３　５６　武　豊

（５）ショウナンマグマ　牡３　５６　吉田　豊

（６）ストロングウィル　牡３　５６　松山　弘平

（７）フォースクエア　牡３　５６　池添　謙一

（８）セルケト　牝３　５４　岩田　望来

（９）トーセンヴァンノ　牡３　５６　団野　大成

（１０）シェルビーズアイ　牡３　５６　松田　大作

（１１）メイショウゲキリン　牡３　５６　幸英明

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