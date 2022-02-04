【きさらぎ賞】ホープフルＳ６着のマテンロウレオは２枠２番、東スポ杯４着のダンテスヴューは３枠３番 枠順決定

◆第６２回きさらぎ賞・Ｇ３（２月６日、中京競馬場・芝２０００メートル）

第６２回きさらぎ賞の枠順が４日、決定した。

ホープフルＳ６着のマテンロウレオ（牡３歳、栗東・昆貢厩舎、父ハーツクライ）は２枠２番から重賞初制覇を目指す。

東京スポーツ杯２歳Ｓ４着のダンテスヴュー（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キングカメハメハ）は３枠３番、今週から復帰した福永祐一騎手とコンビを組むエアアネモイ（牡３歳、栗東・池添学厩舎、父ポイントオブエントリー）は１枠１番に決まった。

決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）エアアネモイ 牡３ ５６ 福永 祐一

（２）マテンロウレオ 牡３ ５６ 横山 典弘

（３）ダンテスヴュー 牡３ ５６ 川田 将雅

（４）アスクワイルドモア 牡３ ５６ 武 豊

（５）ショウナンマグマ 牡３ ５６ 吉田 豊

（６）ストロングウィル 牡３ ５６ 松山 弘平

（７）フォースクエア 牡３ ５６ 池添 謙一

（８）セルケト 牝３ ５４ 岩田 望来

（９）トーセンヴァンノ 牡３ ５６ 団野 大成

（１０）シェルビーズアイ 牡３ ５６ 松田 大作

（１１）メイショウゲキリン 牡３ ５６ 幸英明