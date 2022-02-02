鈴木啓示氏、梨田昌孝氏、高木豊氏ら大御所も…学生野球資格回復９５人のＮＰＢ出身者一覧

日本学生野球協会は２日、元プロ野球関係者が高校野球、大学野球の指導者になるために必要な「学生野球資格回復」の審査委員会を開催し、昨シーズンをもってプロ球界から退いた元日本ハムの斎藤佑樹氏、元西武の松坂大輔氏ら計１４５人の資格を認定した。内訳は、ＮＰＢ出身９５人、ＩＰＢＬ（日本独立リーグ野球機構）出身４９人、海外１人。

【ＮＰＢ出身の認定者】

鈴木啓示（近鉄）

伊東勤（中日）

杉山賢人（西武）

土谷鉄平（楽天）

苫米地鉄人（広島）

高山塞浩（中日）

関屋智義（ダイエー）

山崎賢太（中日）

伊礼忠彦（中日）

堤裕貴（オリックス）

寺原隼人（ヤクルト）

杉山俊介（日本ハム）

佐野貴英（横浜）

関啓扶（中日）

田中太一（巨人）

島孝明（ロッテ）

清水雅治（阪神）

八木健史（ソフトバンク）

小林高也（巨人）

清水清人（中日）

亀沢恭平（中日）

赤川克紀（ヤクルト）

海老原一佳（日本ハム）

泉正義（ヤクルト）

青柳進（ヤクルト）

中村恵吾（ソフトバンク）

佐々木健一（中日）

森本智（日本ハム）

武藤祐太（ＤｅＮＡ）

香月良太（巨人）

堀内汰門（ソフトバンク）

加治前竜一（巨人）

武山真吾（中日）

佐藤純一（ＮＰＢ＝審判・記録など）

梅原伸亮（広島）

小松剛（広島）

加藤将斗（ＤｅＮＡ）

大島崇行（広島）

酒井勉（オリックス）

佐野仙好（阪神）

田村丈（ＤｅＮＡ）

西原圭大（広島）

小川達明（ダイエー）

榎本葵（ヤクルト）

土井雅弘（オリックス）

須田幸太（ＤｅＮＡ）

長島吉邦（広島）

美間優槻（ソフトバンク）

赤間謙（ＤｅＮＡ）

酒井忠晴（楽天）

片岡保幸（巨人）

中村武志（中日）

斎藤佑樹（日本ハム）

藤沢拓斗（中日）

近藤真一（中日）

斉藤彰吾（西武）

北川晋（オリックス）

福沢卓宏（中日）

高木豊（ＤｅＮＡ）

野村謙二郎（広島）

坂本竜一（西武）

高浜卓也（ロッテ）

松坂大輔（西武）

星野大地（ソフトバンク）

高橋信夫（巨人）

桑原謙太朗（阪神）

内竜也（ロッテ）

赤堀元之（中日）

坪井智哉（ＤｅＮＡ）

馬場敏史（西武）

清水治美（中日）

大谷龍次（ロッテ）

藤井淳志（中日）

梨田昌孝（楽天）

矢野正之（阪神）

小山翔平（巨人）

坂田将人（ソフトバンク）

岡本直也（横浜）

井領雅貴（中日）

加藤謙如（横浜）

吉村裕基（ソフトバンク）

永江恭平（西武）

横山貴明（楽天）

井手正太郎（ＤｅＮＡ）

金丸将也（広島）

鈴木寛人（広島）

三ツ間卓也（中日）

岡崎郁（巨人）

大野貴洋（横浜）

立石充男（中日）

鈴木翔太（阪神）

荒木郁也（阪神）

細見直樹（ヤクルト）

横山弘樹（広島）

根本朋久（日本ハム）

※カッコ内は最終所属球団（当時の名称）