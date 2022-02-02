鈴木啓示氏、梨田昌孝氏、高木豊氏ら大御所も…学生野球資格回復９５人のＮＰＢ出身者一覧

日本学生野球協会は２日、元プロ野球関係者が高校野球、大学野球の指導者になるために必要な「学生野球資格回復」の審査委員会を開催し、昨シーズンをもってプロ球界から退いた元日本ハムの斎藤佑樹氏、元西武の松坂大輔氏ら計１４５人の資格を認定した。内訳は、ＮＰＢ出身９５人、ＩＰＢＬ（日本独立リーグ野球機構）出身４９人、海外１人。
【ＮＰＢ出身の認定者】
鈴木啓示（近鉄）
伊東勤（中日）
杉山賢人（西武）
土谷鉄平（楽天）
苫米地鉄人（広島）
高山塞浩（中日）
関屋智義（ダイエー）
山崎賢太（中日）
伊礼忠彦（中日）
堤裕貴（オリックス）
寺原隼人（ヤクルト）
杉山俊介（日本ハム）
佐野貴英（横浜）
関啓扶（中日）
田中太一（巨人）
島孝明（ロッテ）
清水雅治（阪神）
八木健史（ソフトバンク）
小林高也（巨人）
清水清人（中日）
亀沢恭平（中日）
赤川克紀（ヤクルト）
海老原一佳（日本ハム）
泉正義（ヤクルト）
青柳進（ヤクルト）
中村恵吾（ソフトバンク）
佐々木健一（中日）
森本智（日本ハム）
武藤祐太（ＤｅＮＡ）
香月良太（巨人）
堀内汰門（ソフトバンク）
加治前竜一（巨人）
武山真吾（中日）
佐藤純一（ＮＰＢ＝審判・記録など）
梅原伸亮（広島）
小松剛（広島）
加藤将斗（ＤｅＮＡ）
大島崇行（広島）
酒井勉（オリックス）
佐野仙好（阪神）
田村丈（ＤｅＮＡ）
西原圭大（広島）
小川達明（ダイエー）
榎本葵（ヤクルト）
土井雅弘（オリックス）
須田幸太（ＤｅＮＡ）
長島吉邦（広島）
美間優槻（ソフトバンク）
赤間謙（ＤｅＮＡ）
酒井忠晴（楽天）
片岡保幸（巨人）
中村武志（中日）
斎藤佑樹（日本ハム）
藤沢拓斗（中日）
近藤真一（中日）
斉藤彰吾（西武）
北川晋（オリックス）
福沢卓宏（中日）
高木豊（ＤｅＮＡ）
野村謙二郎（広島）
坂本竜一（西武）
高浜卓也（ロッテ）
松坂大輔（西武）
星野大地（ソフトバンク）
高橋信夫（巨人）
桑原謙太朗（阪神）
内竜也（ロッテ）
赤堀元之（中日）
坪井智哉（ＤｅＮＡ）
馬場敏史（西武）
清水治美（中日）
大谷龍次（ロッテ）
藤井淳志（中日）
梨田昌孝（楽天）
矢野正之（阪神）
小山翔平（巨人）
坂田将人（ソフトバンク）
岡本直也（横浜）
井領雅貴（中日）
加藤謙如（横浜）
吉村裕基（ソフトバンク）
永江恭平（西武）
横山貴明（楽天）
井手正太郎（ＤｅＮＡ）
金丸将也（広島）
鈴木寛人（広島）
三ツ間卓也（中日）
岡崎郁（巨人）
大野貴洋（横浜）
立石充男（中日）
鈴木翔太（阪神）
荒木郁也（阪神）
細見直樹（ヤクルト）
横山弘樹（広島）
根本朋久（日本ハム）
※カッコ内は最終所属球団（当時の名称）