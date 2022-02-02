【大学野球】近江・岩佐直哉は昨秋Ｖの龍谷大へ　関西六大学野球連盟が今春入部予定者発表

関西六大学野球連盟は２日、同連盟所属大学（龍谷大、大商大、京産大、大経大、神院大、大院大）へ今春入部予定の部員を発表した。各大学の入部予定者は以下の通り（大院大は４月１日以降公開予定、名前の〇は甲子園出場）。
【龍谷大】
▽投手
〇岩佐直哉（近江）
小西大和（龍谷大平安）
〇豊田大航（沖縄尚学）
中田周（福知山成美）
〇西田恒河（樟南）
林慎之介（龍谷大平安）
平林洸晟（浜松開誠館）
藤田貴志（金津）
村上壮太郎（市尼崎）
▽捕手
松平大和（龍谷大平安）
▽内野手
池田康晟（履正社）
島口裕輝（比叡山）
〇杉本明弘（市和歌山）
〇武本琉聖（神戸国際大付）
早川瞬（龍谷大平安）
山田直也（興国）
▽外野手
〇石本紘都（天理）
湯水海（報徳学園）
森川倫太郎（健大高崎）
〇園山尋斗（健大高崎）
▽学生コーチ
岡屋陸汰（滝川）
【大商大】
▽投手
天野祐希（高野山）
石田琉稀（龍谷大平安）
木山秀太（育英）
雲井大翔（神戸国際大付）
小嶋健吾（帝京五）
鈴木豪太（東海大静岡翔洋）
福島孔聖（広陵）
柳原虎太郎（高知中央）
▽捕手
東川翔（桜ケ丘）
〇加藤愛己（明徳義塾）
〇岸野桂大（鳥取城北）
蜷川大（広陵）
▽内野手
板谷朋生（高知中央）
植田洸生（神戸国際大付）
〇綛田小瑛（東海大相模）
木村優太（金光大阪）
小林威吹（育英）
〇関山和（石見智水館）
中田千尋（神戸弘陵）
〇長野陽人（天理）
牧山春樹（高知中央）
▽外野手
岡本海透（岐阜第一）
鈴木晶仁（大商大高）
〇細谷俊作（敦賀気比）
藤原漱祐（開星）
村田寛知（和歌山南稜）
〇夜久彪真（神戸国際大付）
▽マネジャー
赤沼隆太郎（日本航空石川）
小井戸元（広陵）
阪田哲平（おかやま山陽）
重澤すみれ（松山商）
【京産大】
▽投手
粟津啓太（塔南）
田村剛平（報徳学園）
二宮知也（奈良大付）
由上慶（関西大倉）
▽捕手
牛尾陽介（関大北陽）
▽内野手
石井悠翔（福知山成美）
〇河渕巧（市和歌山）
城田聖浩（高知）
星田大輔（乙訓）
山崎晃汰（綾部）
▽外野手
作本成央（鳥羽）
【大経大】
▽投手
市原大輔（延岡学園）
伊藤大貴（金光大阪）
清水大成（光泉カトリック）
〇西田陸人（明石商業）
▽捕手
長岡巧（近大付）
南春輝（奈良大付）
〇石平創士（智弁和歌山）
北村音湧（松坂商）
吉井一夢（玉野光南）
▽内野手
瀬古凛太朗（大院大高）
川田夢志（比叡山）
下世俊（舞子）
紙谷真希（登美丘）
梶岡俊介（高田商）
南翔斗（明石商）
西山夢空（乙訓）
〇大西拓磨（智辯和歌山）
寒竹叶汰（津山商）
▽外野手
重定孝紀（関大北陽）
前田壮一朗（福知山成美）
藤原倫斗（三田西陵）
【神院大】
▽投手
稲垣大悟（育英）
〇岡田悠作（神戸国際大付）
陣内健志（海星）
水本智也（神戸学院大付）
▽捕手
奥山陸也（北海道栄）
久保翔（須磨翔風）
広中慶伸（日本航空石川）
廣井康慎（市尼崎）
▽内野手
〇尾崎大嘉（北海）
小林純太朗（開星）
清水心空（福知山成美）
鈴木宏哉（神戸学院大付）
竹村凌（海星）
林天翔（神戸弘陵）
松岡海翔（市尼崎）
〇松田龍太（鳥取城北）
▽外野手
〇足立風馬（智弁学園）
福本颯多（神戸学院大付）
益田琉亜（須磨翔風）
〇森川輝一（近江）
吉峰隼翔（英明）
▽マネジャー
大西梓実（神戸学院大付）