【大学野球】近江・岩佐直哉は昨秋Ｖの龍谷大へ　関西六大学野球連盟が今春入部予定者発表

関西六大学野球連盟は２日、同連盟所属大学（龍谷大、大商大、京産大、大経大、神院大、大院大）へ今春入部予定の部員を発表した。各大学の入部予定者は以下の通り（大院大は４月１日以降公開予定、名前の〇は甲子園出場）。

【龍谷大】

▽投手

〇岩佐直哉（近江）

小西大和（龍谷大平安）

〇豊田大航（沖縄尚学）

中田周（福知山成美）

〇西田恒河（樟南）

林慎之介（龍谷大平安）

平林洸晟（浜松開誠館）

藤田貴志（金津）

村上壮太郎（市尼崎）

▽捕手

松平大和（龍谷大平安）

▽内野手

池田康晟（履正社）

島口裕輝（比叡山）

〇杉本明弘（市和歌山）

〇武本琉聖（神戸国際大付）

早川瞬（龍谷大平安）

山田直也（興国）

▽外野手

〇石本紘都（天理）

湯水海（報徳学園）

森川倫太郎（健大高崎）

〇園山尋斗（健大高崎）

▽学生コーチ

岡屋陸汰（滝川）

【大商大】

▽投手

天野祐希（高野山）

石田琉稀（龍谷大平安）

木山秀太（育英）

雲井大翔（神戸国際大付）

小嶋健吾（帝京五）

鈴木豪太（東海大静岡翔洋）

福島孔聖（広陵）

柳原虎太郎（高知中央）

▽捕手

東川翔（桜ケ丘）

〇加藤愛己（明徳義塾）

〇岸野桂大（鳥取城北）

蜷川大（広陵）

▽内野手

板谷朋生（高知中央）

植田洸生（神戸国際大付）

〇綛田小瑛（東海大相模）

木村優太（金光大阪）

小林威吹（育英）

〇関山和（石見智水館）

中田千尋（神戸弘陵）

〇長野陽人（天理）

牧山春樹（高知中央）

▽外野手

岡本海透（岐阜第一）

鈴木晶仁（大商大高）

〇細谷俊作（敦賀気比）

藤原漱祐（開星）

村田寛知（和歌山南稜）

〇夜久彪真（神戸国際大付）

▽マネジャー

赤沼隆太郎（日本航空石川）

小井戸元（広陵）

阪田哲平（おかやま山陽）

重澤すみれ（松山商）

【京産大】

▽投手

粟津啓太（塔南）

田村剛平（報徳学園）

二宮知也（奈良大付）

由上慶（関西大倉）

▽捕手

牛尾陽介（関大北陽）

▽内野手

石井悠翔（福知山成美）

〇河渕巧（市和歌山）

城田聖浩（高知）

星田大輔（乙訓）

山崎晃汰（綾部）

▽外野手

作本成央（鳥羽）

【大経大】

▽投手

市原大輔（延岡学園）

伊藤大貴（金光大阪）

清水大成（光泉カトリック）

〇西田陸人（明石商業）

▽捕手

長岡巧（近大付）

南春輝（奈良大付）

〇石平創士（智弁和歌山）

北村音湧（松坂商）

吉井一夢（玉野光南）

▽内野手

瀬古凛太朗（大院大高）

川田夢志（比叡山）

下世俊（舞子）

紙谷真希（登美丘）

梶岡俊介（高田商）

南翔斗（明石商）

西山夢空（乙訓）

〇大西拓磨（智辯和歌山）

寒竹叶汰（津山商）

▽外野手

重定孝紀（関大北陽）

前田壮一朗（福知山成美）

藤原倫斗（三田西陵）

【神院大】

▽投手

稲垣大悟（育英）

〇岡田悠作（神戸国際大付）

陣内健志（海星）

水本智也（神戸学院大付）

▽捕手

奥山陸也（北海道栄）

久保翔（須磨翔風）

広中慶伸（日本航空石川）

廣井康慎（市尼崎）

▽内野手

〇尾崎大嘉（北海）

小林純太朗（開星）

清水心空（福知山成美）

鈴木宏哉（神戸学院大付）

竹村凌（海星）

林天翔（神戸弘陵）

松岡海翔（市尼崎）

〇松田龍太（鳥取城北）

▽外野手

〇足立風馬（智弁学園）

福本颯多（神戸学院大付）

益田琉亜（須磨翔風）

〇森川輝一（近江）

吉峰隼翔（英明）

▽マネジャー

大西梓実（神戸学院大付）