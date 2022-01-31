第７２回紅白歌合戦出場者プレゼント当選者発表

スポーツ報知紙面で募集した２０２１年１２月３１日の第７２回紅白歌合戦出場者プレゼントの当選者を発表します。

当選者は以下の通り。（敬称略）

【紅組】

▼ＡＩ＝山口市・武波里紗▼あいみょん＝足立区・松本愛、松江市・景山福笑▼石川さゆり＝三木町・木村金子▼Ａｗｅｓｏｍｅ Ｃｉｔｙ Ｃｌｕｂ＝名古屋市・奥田正明▼上白石萌音＝越谷市・佐藤涼▼坂本冬美＝大田区・松平満▼櫻坂４６＝郡山市・大槻美貴代▼天童よしみ＝姫路市・濱本順子、稚内市・今野明美、和歌山市・乾朋子▼東京事変＝北区・大橋昭博▼ＮｉｚｉＵ＝弘前市・三上琴音▼乃木坂４６＝名古屋市・安田美智宜▼Ｐｅｒｆｕｍｅ＝桑名市・小野貴子、伊丹市・田中茂男▼ＢｉＳＨ＝小田原市・細川祐美子▼日向坂４６＝余市町・斉藤知美▼ＭＩＳＩＡ＝名古屋市・竹内司▼水森かおり＝牛久市・保木義孝、貝塚市・藤原正、船橋市・吉種治美▼ｍｉｌｅｔ＝熊本市・平山ふさ子▼ｍｉｌｌｅｎｎｉｕｍ ｐａｒａｄｅ×Ｂｅｌｌ（中村佳穂）＝足立区・天野英国▼薬師丸ひろ子＝千葉市・海野弘恵▼ＹＯＡＳＯＢＩ＝かほく市・田丸美希▼ＬｉＳＡ＝松阪市・藤井里紗

【白組】

▼ＫＡＴ―ＴＵＮ＝板橋区・田島文子▼関ジャニ∞＝山武市・小川真由美、魚津市・中村友紀▼Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ＝富士吉田市・天野理恵▼郷ひろみ＝大津市・若代卓也▼ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ＝湖西市・寺本塁▼純烈＝新座市・桜井由乃▼鈴木雅之＝新潟市・仲川清一▼ＳｉｘＴＯＮＥＳ＝川口市・林菜月▼Ｓｎｏｗ Ｍａｎ＝那珂市・佐川岬▼ＤＩＳＨ／／＝仙台市・佐藤美穂▼ＢＵＭＰ ＯＦ ＣＨＩＣＫＥＮ＝久留米市・末次英夏▼氷川きよし＝枚方市・小谷美樹、気仙沼市・小松あきみ、杉並区・富島良子、豊島区・西田美智子、湖西市・野末三枝子▼平井大＝上田市・長野かず江▼福山雅治＝横浜市・井元寛子▼星野源＝伊丹市・安田愛美▼まふまふ＝新宿区・船山めぐ▼三山ひろし＝各務原市・二村高生▼山内惠介＝取手市・大竹八千代、三好市・行川安子、足立区・蓮沼千代子▼ゆず＝宇都宮市・加藤登子

【特別企画】

▼さだまさし＝常陸大宮市・竹内貞夫▼細川たかし＝札幌市・西澤大樹