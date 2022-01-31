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【中日】勝野昌慶が腰の痛みで２軍・読谷スタートに変更 溝脇隼人が１軍・北谷に合流
2022年1月31日 18時25分
スポーツ報知
中日は３１日、勝野昌慶投手が先乗りの自主トレ期間中に「腰の痛み」を訴え、１軍の北谷から２軍の読谷へ移動し、２軍スタートが決まった。
代わりに、溝脇隼人内野手が１軍の北谷に合流した。
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