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【中日】勝野昌慶が腰の痛みで２軍・読谷スタートに変更　溝脇隼人が１軍・北谷に合流

スポーツ報知
勝野昌慶

　中日は３１日、勝野昌慶投手が先乗りの自主トレ期間中に「腰の痛み」を訴え、１軍の北谷から２軍の読谷へ移動し、２軍スタートが決まった。

　代わりに、溝脇隼人内野手が１軍の北谷に合流した。

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