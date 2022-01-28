【センバツ】出場３２校決定　東海２校目は４強の大垣日大が選出　関東・東京の６校目は二松学舎大付

第９４回センバツ高校野球大会（３月１８日から１３日間・甲子園）の出場３２校が２８日、発表された。１年生ながらすでに高校通算５０発のスラッガー・佐々木麟太郎を擁する花巻東（岩手）、昨秋の神宮大会を制した大阪桐蔭などが順当に選出された。２１世紀枠は只見（福島）、丹生（福井）、大分舞鶴の３校が選ばれた。抽選会は３月４日に行われる。
選ばれた３２校は下記の通り。
▽北海道
・クラーク 初出場
▽東北
・花巻東（岩手） ４年ぶり４度目
・聖光学院（福島） ４年ぶり６度目
▽関東、東京
・明秀学園日立（茨城） ４年ぶり２度目
・山梨学院 ２年ぶり５度目
・木更津総合（千葉） ６年ぶり５度目
・浦和学院（埼玉） ７年ぶり１１度目
・国学院久我山（東京） １１年ぶり４度目
・二松学舎大付（東京） ７年ぶり６度目
▽東海
・日大三島（静岡） ３８年ぶり２度目
・大垣日大（岐阜） １１年ぶり４度目
▽北信越
・敦賀気比（福井） ２年連続９度目
・星稜（石川） ２年ぶり１５度目
▽近畿
・大阪桐蔭 ３年連続１３度目
・和歌山東 初出場
・天理（奈良） ３年連続２６度目
・金光大阪 １３年ぶり３度目
・東洋大姫路（兵庫） １４年ぶり８度目
・京都国際 ２年連続２度目
・市和歌山 ２年連続８度目
▽中国
・広陵（広島） ３年ぶり２５度目
・広島商 ２０年ぶり２２度目
・倉敷工（岡山） １３年ぶり１１度目
▽四国
・高知 ４年ぶり１９度目
・鳴門（徳島） ９年ぶり９度目
▽九州
・九州国際大付（福岡） １１年ぶり３度目
・大島（鹿児島） ８年ぶり２度目
・長崎日大 ２３年ぶり３度目
・有田工（佐賀） 初出場
▽２１世紀枠
・只見（福島） 初出場
・丹生（福井） 初出場
・大分舞鶴 初出場