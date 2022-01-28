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【センバツ】出場３２校決定　東海２校目は４強の大垣日大が選出　関東・東京の６校目は二松学舎大付

スポーツ報知
阪神甲子園球場

　第９４回センバツ高校野球大会（３月１８日から１３日間・甲子園）の出場３２校が２８日、発表された。１年生ながらすでに高校通算５０発のスラッガー・佐々木麟太郎を擁する花巻東（岩手）、昨秋の神宮大会を制した大阪桐蔭などが順当に選出された。２１世紀枠は只見（福島）、丹生（福井）、大分舞鶴の３校が選ばれた。抽選会は３月４日に行われる。

　選ばれた３２校は下記の通り。

　▽北海道

・クラーク　初出場

　▽東北

・花巻東（岩手）　４年ぶり４度目

・聖光学院（福島）　４年ぶり６度目

　▽関東、東京

・明秀学園日立（茨城）　４年ぶり２度目

・山梨学院　２年ぶり５度目

・木更津総合（千葉）　６年ぶり５度目

・浦和学院（埼玉）　７年ぶり１１度目

・国学院久我山（東京）　１１年ぶり４度目

・二松学舎大付（東京）　７年ぶり６度目

　▽東海

・日大三島（静岡）　３８年ぶり２度目

・大垣日大（岐阜）　１１年ぶり４度目

　▽北信越

・敦賀気比（福井）　２年連続９度目

・星稜（石川）　２年ぶり１５度目

　▽近畿

・大阪桐蔭　３年連続１３度目

・和歌山東　初出場

・天理（奈良）　３年連続２６度目

・金光大阪　１３年ぶり３度目

・東洋大姫路（兵庫）　１４年ぶり８度目

・京都国際　２年連続２度目

・市和歌山　２年連続８度目

　▽中国

・広陵（広島）　３年ぶり２５度目

・広島商　２０年ぶり２２度目

・倉敷工（岡山）　１３年ぶり１１度目

　▽四国

・高知　４年ぶり１９度目

・鳴門（徳島）　９年ぶり９度目

　▽九州

・九州国際大付（福岡）　１１年ぶり３度目

・大島（鹿児島）　８年ぶり２度目

・長崎日大　２３年ぶり３度目

・有田工（佐賀）　初出場

　▽２１世紀枠

・只見（福島）　初出場

・丹生（福井）　初出場

・大分舞鶴　初出場

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