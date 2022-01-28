【根岸Ｓ】武蔵野Ｓで重賞初制覇のソリストサンダーは５枠９番　地方から参戦のモジアナフレイバーは２枠３番

第３６回根岸Ｓ・Ｇ３（１月３０日、東京・ダート１４００メートル＝１着馬にフェブラリーＳ優先出走権）の出走馬１６頭の枠順が２８日、決まった。前走の武蔵野Ｓで念願の重賞初Ｖとなり、今年の始動戦となるソリストサンダー（牡７歳、栗東・高柳大輔厩舎、父トビーズコーナー）は５枠９番となった。全８勝のうち７勝が７ハロン戦のテイエムサウスダン（牡５歳、栗東・飯田雄三厩舎、父サウスヴィグラス）は６枠１１番、安定した末脚を持つタガノビューティー（牡５歳、栗東・西園正都厩舎、父ヘニーヒューズ）は４枠８番、大井から参戦のモジアナフレイバー（牡７歳、大井・福永敏厩舎、父バトルプラン）は２枠３番に入った。
枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手名の順）。
（１）オーロラテソーロ 牡５ ５６ 秋山 真一郎
（２）レピアーウィット 牡７ ５７ 大野 拓弥
（３）モジアナフレイバー 牡７ ５６ 真島 大輔
（４）スリーグランド 牡５ ５６ 岩田 望来
（５）オメガレインボー 牡６ ５６ 横山 和生
（６）ジャスティン 牡６ ５７ 坂井 瑠星
（７）ヘリオス セン６ ５６ 武 豊
（８）タガノビューティー 牡５ ５６ 津村 明秀
（９）ソリストサンダー 牡７ ５７ 戸崎 圭太
（１０）リアンヴェリテ 牡８ ５６ 国分 恭介
（１１）テイエムサウスダン 牡５ ５７ 岩田 康誠
（１２）タイムフライヤー 牡７ ５６ ミルコ デムーロ
（１３）サクセスエナジー 牡８ ５８ 石川 裕紀人
（１４）トップウイナー 牡６ ５６ 横山 琉人
（１５）ジャスパープリンス ５６ 牡７ 川田 将雅
（１６）エアアルマス 牡７ ５７ クリストフ ルメール