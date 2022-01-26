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【ロッテ】エチェバリアとペラルタが来日 隔離期間終了後にチーム合流へ
2022年1月26日 12時13分
スポーツ報知
ロッテは２６日、アディニー・エチェバリア内野手と育成のホルヘ・ペラルタ外野手が２５日に来日したことを発表した。
今後は政府指定の入国隔離措置をとり、隔離期間終了後にチームへ合流する。
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