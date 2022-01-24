【西武】春季キャンプの振り分け発表　新型コロナ感染の内海、外崎はＢ班スタート

西武は２４日、春季キャンプのＡ班（１軍）、Ｂ班（２軍）の振り分けを発表した。新人では昨秋ドラフト１位の隅田知一郎＝西日本工大＝、同２位の佐藤隼輔＝筑波大＝の両左腕に同３位の古賀悠斗捕手＝中大＝がＡ班スタート。２年目の投手では左腕・佐々木健、福岡大準硬式野球部出身の右腕・大曲錬が初めてＡ班に抜てきされた。

新型コロナウイルスに感染した内海哲也投手兼任コーチ、外崎修汰内野手、昨オフ右足首の手術を受けた平良海馬投手、左膝前十字じん帯再建術からの復帰を目指す若林楽人外野手はＢ班でスタートする。

参加選手は以下の通り

Ａ班（２月１日～２０日、宮崎・日南市南郷中央公園）

投手（１６人）

今井、渡辺、高橋、増田、宮川、隅田、松本、佐藤、平井、佐々木、森脇、田村、井上、與座、大曲、水上

捕手（４人）

森、古賀、柘植、牧野

内野手（９人）

山川、山野辺、源田、渡部、呉、ブランドン、山田、中村、長谷川

外野手（７人）

栗山、金子、鈴木、愛斗、岸、川越、高木

Ｂ班（２月１日～２１日、高知県立春野総合運動公園）

投手（１９人）

浜屋、十亀、公文、内海、佐野、羽田、本田、松岡、武隈、黒田、平良、斎藤大、粟津、伊藤、上間、出井、赤上、豆田、菅井

捕手（４人）

岡田、斎藤誠、古市、中熊内野手（６人）

外崎、平沼、山村、中山、川野、滝沢

外野手（７人）

若林、西川、熊代、戸川、仲三河、ジョセフ、川村