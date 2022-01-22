主な招集外選手一覧 吉田、三笘、古橋、室屋、鎌田、旗手、奥川、上田ら…Ｗ杯最終予選メンバー発表

日本サッカー協会は２２日、ともに埼玉スタジアムで行われるカタールＷ杯アジア最終予選中国戦（２７日）、サウジアラビア戦（２月１日）に臨む日本代表２３人を発表した。千葉県内で合宿を行っていた国内組からは、権田修一、長友佑都、大迫勇也ら６人が選出された。

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【主な招集外選手】

◆海外組 ＤＦ吉田麻也（サンプドリア）、ＦＷ古橋亨梧（セルティック）、ＤＦ室屋成（ハノーバー）、ＭＦ三笘薫（サンジロワーズ）、ＭＦ鎌田大地（フランクフルト）、ＭＦ旗手玲央（セルティック）、ＭＦ中島翔哉（ポルティモネンセ）、ＧＫ中村航輔（ポルティモネンセ）、ＤＦ伊藤洋輝（シュツットガルト）、ＭＦ奥川雅也（ビーレフェルト）、ＤＦ菅原由勢（ＡＺ）、ＦＷ鈴木武蔵（ベールスホット）、ＤＦ橋岡大樹（シントトロイデン）、ＭＦ三好康児（アントワープ）、ＦＷオナイウ阿道（トゥールーズ）、ＭＦ川辺駿（グラスホッパー）、ＤＦ瀬古歩夢（グラスホッパー）、ＤＦ町田浩樹（サンジロワーズ）

◆国内組 ＤＦ佐々木翔（広島）、ＤＦ中谷進之介（名古屋）、ＤＦ西尾隆矢（Ｃ大阪）、ＭＦ稲垣祥（名古屋）、ＭＦ江坂任（浦和）、ＭＦ武藤嘉紀（神戸）、ＭＦ脇坂泰斗（川崎）、相馬勇紀（名古屋）、ＦＷ上田綺世（鹿島）、ＭＦ渡辺皓太（横浜ＦＭ）、ＭＦ松岡大起（清水）、ＭＦ鈴木唯人（清水）、ＭＦ荒木遼太郎（鹿島）、ＧＫ谷晃生（湘南）、ＦＷ小柏剛（札幌）※いずれも国内組合宿招集メンバー

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【日本代表メンバー】

ＧＫ川島永嗣、権田修一、シュミット・ダニエル

ＤＦ長友佑都、酒井宏樹、谷口彰悟、山根視来、植田直通、板倉滉、中山雄太、冨安健洋

ＭＦ・ＦＷ大迫勇也、原口元気、柴崎岳、遠藤航、伊東純也、浅野拓磨、南野拓実、守田英正、前田大然、堂安律、田中碧、久保建英