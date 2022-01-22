土曜の注目新馬２２日中山４Ｒ・ダート１８００メートル

★ジョイス（牡、父リオンディーズ、母ステラグレイス、美浦・斎藤誠厩舎）
母の父がクロフネ。現役８勝、七夕賞勝ち馬トーラスジェミニ（牡、キングズベスト）と同牝系。
１２月１０日に外厩・吉澤ステーブルＥＡＳＴから美浦に移動して坂路、ウッドチップで時計１０本。当週のウッドチップ３頭併せでは古馬オープン、３勝クラスを左右に従え、脚勢では上回っていた。能力は高く、横山武史騎手の手綱で初陣Ｖを狙う。
【１月の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】
エクセスリターン ◇ ５日中山４Ｒダ１８００（フォレストヒル）
チュウワダンス ◇ ５日中京５Ｒ芝２０００（ノーザンファームしがらき）
サザンエルフ ◇ ８日中山３Ｒダ１２００（ＫＳトレーニングＣ）
リヴォリ ◇ ８日中山６Ｒ芝１６００（ノーザンファームしがらき）
カネトシブルーム ◇ ８日中京４Ｒダ１２００（宇治田原優駿ステーブル）
ショショローザ ◇ ８日中京６Ｒ芝１６００（ノーザンファームしがらき）
マイネルニコラス ◇ ９日中山６Ｒ芝２０００（真歌トレーニングパーク）
アスクオンディープ◇ ９日中京６Ｒ芝２０００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）
ラブリネスオーバー◇１０日中山４Ｒダ１２００（松風馬事センター）
キングズソード ◇１０日中山６Ｒダ１８００（宇治田原優駿ステーブル）
ハピ ◇１０日中京５Ｒダ１８００（大山ヒルズ）
グリューヴルム ◇１５日中山４Ｒダ１８００（ノーザンファーム空港）
ナパージュケイク ◇１５日中京４Ｒダ１４００（山元ＴＣ）
マテンロウボンド ◇１５日中京６Ｒ芝２０００（滋賀県）
チャプリ ◇１６日中山４Ｒダ１８００（松風馬事センター）
ウインエクレール ◇１６日中山６Ｒ芝１６００（ビッグレッドファーム鉾田）
ウィングヘヴン ◇１６日中京４Ｒダ１８００（ノーザンファームしがらき）
ゼットレヨン ◇１６日小倉５Ｒ芝１２００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）