土曜の注目新馬２２日中京３Ｒ・ダート１８００メートル

★ブリッツファング（牡、父ホッコータルマエ、母リリーオブザナイル、栗東・大久保龍志厩舎）

半兄ツクバソヴァール（父ロジユニヴァース）は現役２勝馬。父ホッコータルマエは兵庫ジュニアグランプリ２着のレディバグなどを出し、ＪＲＡ勝ち星４２勝が全てダート戦。血統イメージ通りの砂巧者だ。

１２月１８日に外厩・チャンピオンヒルズから入厩し、栗東坂路、ウッドチップで時計６本。調教で古馬顔負けの好時計を連発し、仕上がりは上々。初陣Ｖの態勢は整っている。

【１月の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

エクセスリターン ◇ ５日中山４Ｒダ１８００（フォレストヒル）

チュウワダンス ◇ ５日中京５Ｒ芝２０００（ノーザンファームしがらき）

サザンエルフ ◇ ８日中山３Ｒダ１２００（ＫＳトレーニングＣ）

リヴォリ ◇ ８日中山６Ｒ芝１６００（ノーザンファームしがらき）

カネトシブルーム ◇ ８日中京４Ｒダ１２００（宇治田原優駿ステーブル）

ショショローザ ◇ ８日中京６Ｒ芝１６００（ノーザンファームしがらき）

マイネルニコラス ◇ ９日中山６Ｒ芝２０００（真歌トレーニングパーク）

アスクオンディープ◇ ９日中京６Ｒ芝２０００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

ラブリネスオーバー◇１０日中山４Ｒダ１２００（松風馬事センター）

キングズソード ◇１０日中山６Ｒダ１８００（宇治田原優駿ステーブル）

ハピ ◇１０日中京５Ｒダ１８００（大山ヒルズ）

グリューヴルム ◇１５日中山４Ｒダ１８００（ノーザンファーム空港）

ナパージュケイク ◇１５日中京４Ｒダ１４００（山元ＴＣ）

マテンロウボンド ◇１５日中京６Ｒ芝２０００（滋賀県）

チャプリ ◇１６日中山４Ｒダ１８００（松風馬事センター）

ウインエクレール ◇１６日中山６Ｒ芝１６００（ビッグレッドファーム鉾田）

ウィングヘヴン ◇１６日中京４Ｒダ１８００（ノーザンファームしがらき）

ゼットレヨン ◇１６日小倉５Ｒ芝１２００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）