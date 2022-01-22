注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム 会員限定 北京冬季五輪 巨人 芸能 野球 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 格闘技 社会 地域版 ボート競輪オート ライフ 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

土曜の注目新馬２２日中京３Ｒ・ダート１８００メートル

スポーツ報知
　

★ブリッツファング（牡、父ホッコータルマエ、母リリーオブザナイル、栗東・大久保龍志厩舎）

　半兄ツクバソヴァール（父ロジユニヴァース）は現役２勝馬。父ホッコータルマエは兵庫ジュニアグランプリ２着のレディバグなどを出し、ＪＲＡ勝ち星４２勝が全てダート戦。血統イメージ通りの砂巧者だ。

　１２月１８日に外厩・チャンピオンヒルズから入厩し、栗東坂路、ウッドチップで時計６本。調教で古馬顔負けの好時計を連発し、仕上がりは上々。初陣Ｖの態勢は整っている。

【１月の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

エクセスリターン　◇　５日中山４Ｒダ１８００（フォレストヒル）

チュウワダンス　　◇　５日中京５Ｒ芝２０００（ノーザンファームしがらき）

サザンエルフ　　　◇　８日中山３Ｒダ１２００（ＫＳトレーニングＣ）

リヴォリ　　　　　◇　８日中山６Ｒ芝１６００（ノーザンファームしがらき）

カネトシブルーム　◇　８日中京４Ｒダ１２００（宇治田原優駿ステーブル）

ショショローザ　　◇　８日中京６Ｒ芝１６００（ノーザンファームしがらき）

マイネルニコラス　◇　９日中山６Ｒ芝２０００（真歌トレーニングパーク）

アスクオンディープ◇　９日中京６Ｒ芝２０００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

ラブリネスオーバー◇１０日中山４Ｒダ１２００（松風馬事センター）

キングズソード　　◇１０日中山６Ｒダ１８００（宇治田原優駿ステーブル）

ハピ　　　　　　　◇１０日中京５Ｒダ１８００（大山ヒルズ）

グリューヴルム　　◇１５日中山４Ｒダ１８００（ノーザンファーム空港）

ナパージュケイク　◇１５日中京４Ｒダ１４００（山元ＴＣ）

マテンロウボンド　◇１５日中京６Ｒ芝２０００（滋賀県）

チャプリ　　　　　◇１６日中山４Ｒダ１８００（松風馬事センター）

ウインエクレール　◇１６日中山６Ｒ芝１６００（ビッグレッドファーム鉾田）

ウィングヘヴン　　◇１６日中京４Ｒダ１８００（ノーザンファームしがらき）

ゼットレヨン　　　◇１６日小倉５Ｒ芝１２００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

続きを読む

競馬

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請