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菅原明良騎手が病気のため計１９鞍乗り替わり　アメリカＪＣＣのエヒトは北村宏司騎手に

スポーツ報知
病気による乗り替わりが発表された菅原明良

　ＪＲＡは２１日、菅原明良騎手＝美浦・高木登厩舎＝が病気のため、２２、２３日に中山で騎乗予定だった計１９鞍が乗り替わりになると発表した。２３日の中山１１ＲアメリカＪＣＣ・Ｇ２（中山・芝２２００メートル）はエヒト（牡５歳、栗東・森秀行厩舎、父ルーラーシップ）に騎乗を予定していたが、北村宏司騎手＝美浦・フリー＝に変更となった。騎手変更は次の通り。

２２日

▽１Ｒ　アーサーズウィーク　　津村明秀

▽２Ｒ　ブルーシグナル　　　▲小林脩斗　５３

▽３Ｒ　デライトアゲン　　　　野中悠太郎

▽６Ｒ　シャンブレー　　　　　津村明秀

▽７Ｒ　マブセレナード　　　　戸崎圭太

▽８Ｒ　コズミックマインド　ミルコ・デムーロ

▽１１Ｒ　ロードトゥフェイム　北村宏司

▽１２Ｒ　エトワールマタン　　津村明秀

２３日

▽１Ｒ　トラストパッキャオ　　大野拓弥

▽３Ｒ　ムーンシャドウ　　　　大野拓弥

▽４Ｒ　ハッピーアナザー　　　柴田大知

▽５Ｒ　ラッフルズプレース　　未定

▽６Ｒ　エバーハンティング　　未定

▽７Ｒ　ルージュジャドール　　石川裕紀人

▽８Ｒ　ゴールドクロス　　　　田辺裕信

▽９Ｒ　デインティハート　　　大野拓弥

▽１０Ｒ　バーニングペスカ　　田辺裕信

▽１１Ｒ　エヒト　　　　　　　北村宏司

▽１２Ｒ　アグリューム　　　　津村明秀

　

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