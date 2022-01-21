菅原明良騎手が病気のため計１９鞍乗り替わり　アメリカＪＣＣのエヒトは北村宏司騎手に

ＪＲＡは２１日、菅原明良騎手＝美浦・高木登厩舎＝が病気のため、２２、２３日に中山で騎乗予定だった計１９鞍が乗り替わりになると発表した。２３日の中山１１ＲアメリカＪＣＣ・Ｇ２（中山・芝２２００メートル）はエヒト（牡５歳、栗東・森秀行厩舎、父ルーラーシップ）に騎乗を予定していたが、北村宏司騎手＝美浦・フリー＝に変更となった。騎手変更は次の通り。
２２日
▽１Ｒ アーサーズウィーク 津村明秀
▽２Ｒ ブルーシグナル ▲小林脩斗 ５３
▽３Ｒ デライトアゲン 野中悠太郎
▽６Ｒ シャンブレー 津村明秀
▽７Ｒ マブセレナード 戸崎圭太
▽８Ｒ コズミックマインド ミルコ・デムーロ
▽１１Ｒ ロードトゥフェイム 北村宏司
▽１２Ｒ エトワールマタン 津村明秀
２３日
▽１Ｒ トラストパッキャオ 大野拓弥
▽３Ｒ ムーンシャドウ 大野拓弥
▽４Ｒ ハッピーアナザー 柴田大知
▽５Ｒ ラッフルズプレース 未定
▽６Ｒ エバーハンティング 未定
▽７Ｒ ルージュジャドール 石川裕紀人
▽８Ｒ ゴールドクロス 田辺裕信
▽９Ｒ デインティハート 大野拓弥
▽１０Ｒ バーニングペスカ 田辺裕信
▽１１Ｒ エヒト 北村宏司
▽１２Ｒ アグリューム 津村明秀