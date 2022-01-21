【東海Ｓ】連覇狙うオーヴェルニュは６枠１１番　重賞２勝目を目指すサンライズホープは８枠１５番　枠順決定

◆第３９回東海Ｓ・Ｇ２（１月２３日、中京競馬場・ダート１８００メートル）
第３９回東海Ｓの枠順が２１日、決定した。連覇を狙うオーヴェルニュ（牡６歳、栗東・西村真幸厩舎、父スマートファルコン）は６枠１１番に決まった。サンライズホープ（牡５歳、栗東・羽月友彦厩舎、父マジェスティックウォリアー）は８枠１５番からシリウスＳに続く重賞２勝目を目指す。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）スマッシャー 牡４ ５５ 坂井 瑠星
（２）グレートタイム 牡５ ５６ 岩田 望来
（３）アイオライト 牡５ ５６ 菱田 裕二
（４）デュードヴァン 牡５ ５６ 松山 弘平
（５）スワーヴアラミス 牡７ ５６ 松田 大作
（６）ミヤジコクオウ 牡５ ５６ 武 豊
（７）ハヤヤッコ 牡６ ５６ 池添 謙一
（８）カデナ 牡８ ５６ 和田 竜二
（９）ケンシンコウ 牡５ ５６ 丸山 元気
（１０）ゲンパチルシファー 牡６ ５６ 川島 信二
（１１）オーヴェルニュ 牡６ ５７ 団野 大成
（１２）イッツクール 牡６ ５６ 酒井 学
（１３）ブルベアイリーデ 牡６ ５６ ミルコ・デムーロ
（１４）シャイニービーム 牡１０ ５６ 加藤 祥太
（１５）サンライズホープ 牡５ ５６ 幸 英明
（１６）プリティーチャンス 牝５ ５４ 柴山 雄一