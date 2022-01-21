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【東海Ｓ】連覇狙うオーヴェルニュは６枠１１番　重賞２勝目を目指すサンライズホープは８枠１５番　枠順決定

スポーツ報知
連覇を狙うオーヴェルニュ

◆第３９回東海Ｓ・Ｇ２（１月２３日、中京競馬場・ダート１８００メートル）

　第３９回東海Ｓの枠順が２１日、決定した。連覇を狙うオーヴェルニュ（牡６歳、栗東・西村真幸厩舎、父スマートファルコン）は６枠１１番に決まった。サンライズホープ（牡５歳、栗東・羽月友彦厩舎、父マジェスティックウォリアー）は８枠１５番からシリウスＳに続く重賞２勝目を目指す。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）スマッシャー　　　　　牡４　５５　坂井　瑠星

（２）グレートタイム　　　　牡５　５６　岩田　望来

（３）アイオライト　　　　　牡５　５６　菱田　裕二

（４）デュードヴァン　　　　牡５　５６　松山　弘平

（５）スワーヴアラミス　　　牡７　５６　松田　大作

（６）ミヤジコクオウ　　　　牡５　５６　　武　豊

（７）ハヤヤッコ　　　　　　牡６　５６　池添　謙一

（８）カデナ　　　　　　　　牡８　５６　和田　竜二

（９）ケンシンコウ　　　　　牡５　５６　丸山　元気

（１０）ゲンパチルシファー　牡６　５６　川島　信二

（１１）オーヴェルニュ　　　牡６　５７　団野　大成

（１２）イッツクール　　　　牡６　５６　酒井　学

（１３）ブルベアイリーデ　　牡６　５６　ミルコ・デムーロ

（１４）シャイニービーム　　牡１０　５６　加藤　祥太

（１５）サンライズホープ　　牡５　５６　幸　英明

（１６）プリティーチャンス　牝５　５４　柴山　雄一

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