【楽天】春季キャンプメンバーを発表　涌井、ドラ１・吉野らは２軍スタート

楽天は２０日、沖縄県内で２月１日に始まる春季キャンプのメンバーを発表した。メンバーは以下の通り。

■金武キャンプ（一軍）メンバー［金武町ベースボールスタジアム］

【投手（２３人）】１松井裕樹、１１岸孝之、１４則本昂大、１８田中将大、２０安樂智大、２１早川隆久、２３弓削隼人、２８酒居知史、２９高田孝一、３２ブセニッツ、４０内間拓馬、４３宋家豪、４５松井友飛、４７藤井聖、４９西垣雅矢、５２津留﨑大成、５３高田萌生、５６鈴木翔天、５７瀧中瞭太、６２西口直人、７１吉川雄大、０１７王彦程、１３８小峯新陸

【捕手（４人）】２６炭谷銀仁朗、４４田中貴也、５５安田悠馬、６５堀内謙伍

【内野手（１０人）】０小深田大翔、３浅村栄斗、７鈴木大地、２２川島慶三、２４黒川史陽３３銀次、３４山﨑剛、４８渡邊佳明、６６村林一輝、１４０マーキ

【外野手（７人）】６西川遥輝、８辰己涼介、２５田中和基、２７岡島豪郎、３５島内宏明、５０武藤敦貴、５１小郷裕哉

■うるまキャンプ（二軍）メンバー［具志川野球場］

【投手（２０人）】１３森原康平、１６涌井秀章、１７塩見貴洋、３１福井優也、４１釜田佳直、４６藤平尚真、５８辛島航、５９泰勝利、６０石橋良太、６４福山博之、６８寺岡寛治、６９内星龍、７９渡邊佑樹、００１佐藤智輝、００４引地秀一郎、００７福森耀真、０１６森雄大、１３０宮森智志、１３５清宮虎多朗、１５２石田駿

【捕手（４人）】２太田光、７０石原彪、７８水上桂、１３７江川侑斗

【内野手（７人）】５茂木栄五郎、５４和田恋、６１横尾俊建、６３入江大樹、６７内田靖人、００８吉持亮汰、１４１澤野聖悠

【外野手（７人）】４オコエ瑠偉、９吉野創士、３６前田銀治、３８岩見政暉、１２２釜元豪、１４２柳澤大空、１４４大河原翔

※３２ブセニッツ、４３宋家豪は第２クールより合流予定

※１２マルモレホス、４２ギッテンスは合流未定