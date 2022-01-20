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【広島】キャンプ振り分け発表　黒原拓未ら即戦力新人５人が１軍　長野久義、松山竜平らベテランは２軍スタート

スポーツ報知
キャンプ１軍スタートが決まったドラフト１位の黒原拓未

　広島は２０日、春季キャンプの１、２軍の振り分けを発表した。ドラフト１位の黒原拓未＝関学大＝ら投手３人、３位の中村健人外野手＝トヨタ自動車＝ら野手２人の即戦力新人５人が１軍からスタート。持丸泰輝捕手ら育成３選手も１軍キャンプに参加。長野、松山らベテラン組は２軍キャンプからスタートする。

　春季キャンプは、１軍が２月１～１３日（休日＝４、９日）まで宮崎・日南市、１５～２８日（同＝１４、１８、２４日）まで沖縄市で。２軍が同１～９日（同＝５日）まで広島・由宇、１１～２８日（同＝１０、１５、１８、２４日）まで宮崎・日南市で行う。

【１軍】

　▽投手　九里亜蓮、大道温貴、森浦大輔、大瀬良大地、森翔平、森下暢仁、栗林良吏、中崎翔太、黒原拓未、床田寛樹、ケムナ誠、高橋昂也、塹江敦哉、矢崎拓也、島内颯太郎、松本竜也、小林樹斗、玉村昇悟、遠藤淳志

　▽捕手　中村奨成、会沢翼、坂倉将吾、石原貴規、持丸泰輝

　▽内野手　上本崇司、田中広輔、堂林翔太、菊池涼介、林晃汰、小園海斗、羽月隆太郎、二俣翔一

　▽外野手　野間峻祥、宇草孔基、正随優弥、中村健人、末包昇大、大盛穂、西川龍馬、木下元秀

【２軍】

　▽投手　岡田明丈、野村祐輔、薮田和樹、中田廉、一岡竜司、菊池保則、高橋樹也、山口翔、アドゥワ誠、田中法彦・藤井黎来、中村祐太、行木俊、坂田黎、戸田隆也、新家颯、中村来生

　▽捕手　白浜裕太、磯村嘉孝、高木翔斗、

　▽内野手　曽根海成、安部友裕、三好匠、韮澤雄也、中神拓都、矢野雅哉、前川誠太

　▽外野手　長野久義、松山竜平、田村俊介

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