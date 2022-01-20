【日本ハム】春季キャンプメンバーを発表　新型コロナウイルス陽性の清宮幸太郎は２軍スタート

新庄剛志監督が率いる日本ハムは２０日、沖縄県内で２月１日に始まる春季キャンプのメンバーを発表した。自主トレ中に新型コロナウイルス陽性の判定を受けた清宮幸太郎内野手は２軍スタートとなった。メンバーは以下の通り。

【１軍（名護市）】

投手（２１人）生田目翼、加藤貴之、上沢直之、伊藤大海、吉田輝星、金子千尋、杉浦稔大、宮西尚生、河野竜生、井口和朋、立野和明、堀瑞輝、西村天裕、福田俊、鈴木健矢、池田隆英、玉井大翔、谷川昌希、根本悠楓、望月大希、古川侑利

捕手（５人）清水優心、古川裕大、宇佐見真吾、郡拓也、石川亮

内野手（８人）杉谷拳士、上川畑大悟、中島卓也、渡辺諒、野村佑希、高浜祐仁、水野達稀、細川凌平

外野手（６人）王柏融、近藤健介、浅間大基、五十幡亮汰、今川優馬、万波中正

【ファーム（国頭村）】

投手（１７人）

達孝太、上原健太、柿木蓮、畔柳亨丞、石川直也、長谷川威展、松浦慶斗、北山亘基、北浦竜次、長谷川凌汰、松本遼大、斉藤伸治、福島蓮、柳川大晟、田中瑛斗、高山優希、姫野優也

捕手（３人）田宮裕涼、梅林優貴、速水隆成

内野手（９人）

清宮幸太郎、谷内亮太、石井一成、有薗直輝、阪口樂、上野響平、佐藤龍世、樋口龍之介、難波侑平

外野手（５人）松本剛、木村文紀、片岡奨人、宮田輝星、阿部和広