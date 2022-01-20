【中日】春季キャンプメンバーの振り分け発表　ブライト健太、鵜飼航丞が１軍、コロナ感染のビシエドも北谷組

中日は１９日、沖縄県内で２月１日から行われる春季キャンプメンバーの振り分けを発表した。新人では、ドラフト１位・ブライト健太外野手＝上武大＝、同２位・鵜飼い航丞外野手＝駒大＝、同３位・石森大誠投手＝火の国サラマンダーズ＝の３選手が１軍の北谷からスタートすることが決まった。新型コロナウイルスに感染したダヤン・ビシエド内野手も北谷組に入った。

○北谷組

（投手）小笠原慎之介、田島慎二、橋本侑樹、岩嵜翔、柳裕也、梅津晃大、 高橋宏斗、岡田俊哉、大野雄大、佐藤優、石森大誠、森博人、岡野祐一郎、勝野昌慶、鈴木博志、笠原祥太郎、清水達也、藤嶋健人、山本拓実、垣越建伸、近藤廉、上田洸太朗、松木平優太、大嶺祐太

（捕手）木下拓哉、山下斐紹、郡司裕也、石橋康太

（内野手）高松渡、京田陽太、 石川昂弥、高橋周平、阿部寿樹、根尾昂、三ツ俣大樹、ダヤン・ビシエド

（外野手）鵜飼航丞、福留孝介、三好大倫、ブライト健太、伊藤康祐、岡林勇希

○読谷組

（投手）谷元圭介、福谷浩司、ジャリエル・ロドリゲス、祖父江大輔、福敬登、松葉貴大、石田健人マルク、

加藤翼、ライデル・マルティネス、竹内龍臣、濱田達郎、松田亘哲、石川翔、福島章太

（捕手）大野奨太、味谷大誠、アリエル・マルティネス、桂依央利

（内野手）石岡諒太、石垣雅海、土田龍空、溝脇隼人、福田永将、星野真生、堂上直倫、ルーク・ワカマツ

（外野手）平田良介、大島洋平、福元悠真、渡辺勝、滝野要、加藤翔平

○未定

フランク・アルバレス

ギジェルモ・ガルシア