日曜の注目新馬１６日中山６Ｒ・芝１６００メートル

★ウインエクレール（牝、父ディープインパクト、母サマーエタニティ、美浦・畠山吉宏厩舎）
兄は香港クイーンエリザベス２世Ｃ、香港Ｃ勝ち馬のウインブライト、姉のウインファビラス（ともに父ステイゴールド）も阪神ＪＦ、新潟２歳Ｓ２着馬。
１２月１７日に外厩・ビッグレッドファーム鉾田から移動して、追い切り時計４本。直前のウッドチップの３頭併せで、一瞬にして前の２頭を捕えた瞬発力は絶品だ。兄、姉ともに主戦だった松岡騎手とのコンビも頼もしい。
【年始の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】
エクセスリターン ◇ ５日中山４Ｒダ１８００（フォレストヒル）
チュウワダンス ◇ ５日中京５Ｒ芝２０００（ノーザンファームしがらき）
サザンエルフ ◇ ８日中山３Ｒダ１２００（ＫＳトレーニングＣ）
リヴォリ ◇ ８日中山６Ｒ芝１６００（ノーザンファームしがらき）
カネトシブルーム ◇ ８日中京４Ｒダ１２００（宇治田原優駿ステーブル）
ショショローザ ◇ ８日中京６Ｒ芝１６００（ノーザンファームしがらき）
マイネルニコラス ◇ ９日中山６Ｒ芝２０００（真歌トレーニングパーク）
アスクオンディープ◇ ９日中京６Ｒ芝２０００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）
ラブリネスオーバー◇１０日中山４Ｒダ１２００（松風馬事センター）
キングズソード ◇１０日中山６Ｒダ１８００（宇治田原優駿ステーブル）
ハピ ◇１０日中京５Ｒダ１８００（大山ヒルズ）