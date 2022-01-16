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日曜の注目新馬１６日中京４Ｒ・ダート１８００メートル

スポーツ報知
　

★アルフワイラ（牝、父ホッコータルマエ、母ラヴァーズレーン、栗東・寺島良厩舎）

　メジロライアン産駒の母ラヴァーズレーンはダート５勝。半兄トキノフウジン（父キングヘイロー）はダートオープンまで上がった力量馬で、高松宮記念、スプリンターズＳを制した名スプリンター・ローレルゲレイロも出た牝系だ。

　１２月１１日に外厩・チャンピオンヒルズから移動して、栗東坂路、ウッドチップで時計８本。１週前、直前はラスト１ハロンで抜群の伸び脚を見せており、レースの流れに乗れば、末脚は確実なタイプといえるだろう。

【年始の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

エクセスリターン　◇　５日中山４Ｒダ１８００（フォレストヒル）

チュウワダンス　　◇　５日中京５Ｒ芝２０００（ノーザンファームしがらき）

サザンエルフ　　　◇　８日中山３Ｒダ１２００（ＫＳトレーニングＣ）

リヴォリ　　　　　◇　８日中山６Ｒ芝１６００（ノーザンファームしがらき）

カネトシブルーム　◇　８日中京４Ｒダ１２００（宇治田原優駿ステーブル）

ショショローザ　　◇　８日中京６Ｒ芝１６００（ノーザンファームしがらき）

マイネルニコラス　◇　９日中山６Ｒ芝２０００（真歌トレーニングパーク）

アスクオンディープ◇　９日中京６Ｒ芝２０００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

ラブリネスオーバー◇１０日中山４Ｒダ１２００（松風馬事センター）

キングズソード　　◇１０日中山６Ｒダ１８００（宇治田原優駿ステーブル）

ハピ　　　　　　　◇１０日中京５Ｒダ１８００（大山ヒルズ）

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