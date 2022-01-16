日曜の注目新馬１６日中京４Ｒ・ダート１８００メートル

★アルフワイラ（牝、父ホッコータルマエ、母ラヴァーズレーン、栗東・寺島良厩舎）
メジロライアン産駒の母ラヴァーズレーンはダート５勝。半兄トキノフウジン（父キングヘイロー）はダートオープンまで上がった力量馬で、高松宮記念、スプリンターズＳを制した名スプリンター・ローレルゲレイロも出た牝系だ。
１２月１１日に外厩・チャンピオンヒルズから移動して、栗東坂路、ウッドチップで時計８本。１週前、直前はラスト１ハロンで抜群の伸び脚を見せており、レースの流れに乗れば、末脚は確実なタイプといえるだろう。
【年始の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】
エクセスリターン ◇ ５日中山４Ｒダ１８００（フォレストヒル）
チュウワダンス ◇ ５日中京５Ｒ芝２０００（ノーザンファームしがらき）
サザンエルフ ◇ ８日中山３Ｒダ１２００（ＫＳトレーニングＣ）
リヴォリ ◇ ８日中山６Ｒ芝１６００（ノーザンファームしがらき）
カネトシブルーム ◇ ８日中京４Ｒダ１２００（宇治田原優駿ステーブル）
ショショローザ ◇ ８日中京６Ｒ芝１６００（ノーザンファームしがらき）
マイネルニコラス ◇ ９日中山６Ｒ芝２０００（真歌トレーニングパーク）
アスクオンディープ◇ ９日中京６Ｒ芝２０００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）
ラブリネスオーバー◇１０日中山４Ｒダ１２００（松風馬事センター）
キングズソード ◇１０日中山６Ｒダ１８００（宇治田原優駿ステーブル）
ハピ ◇１０日中京５Ｒダ１８００（大山ヒルズ）