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【巨人】ドラ５岡田悠希、岡本和真入団時「３８」で出世宣言
2022年1月15日 6時0分
スポーツ報知
巨人のドラ５岡田悠希は、入団時の岡本和がつけていた「３８」の“出世番号”を背に、１軍の舞台で活躍することを宣言。「背番号に恥じないように、自分らしくやっていきたい」
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