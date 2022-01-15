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【巨人】ドラ５岡田悠希、岡本和真入団時「３８」で出世宣言

スポーツ報知
ノックを受ける岡田悠希（カメラ・山崎　賢人）

　巨人のドラ５岡田悠希は、入団時の岡本和がつけていた「３８」の“出世番号”を背に、１軍の舞台で活躍することを宣言。「背番号に恥じないように、自分らしくやっていきたい」

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