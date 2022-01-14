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【日経新春杯】有馬記念４着ステラヴェローチェは２枠４番、フライライクバードは４枠８番　枠順決定

スポーツ報知

◆第６９回日経新春杯・Ｇ２（１月１６日、中京競馬場・芝２２００メートル）

　第６９回日経新春杯の枠順が１４日、決定した。昨年末の有馬記念・Ｇ１で４着のステラヴェローチェ（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父バゴ）は２枠４番に決まった。昨秋の神戸新聞杯・Ｇ２以来の重賞勝利を目指す。

　アルゼンチン共和国杯・Ｇ２で３着と好走したフライライクバード（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父スクリーンヒーロー）は４枠８番。エリザベス女王杯・Ｇ１で３着のクラヴェル（牝５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）は１枠２番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）モズナガレボシ　　　　牡５　５５　松山　弘平

（２）クラヴェル　　　　　　牝５　５４　横山　典弘

（３）マイネルウィルトス　　牡６　５６　川須　栄彦

（４）ステラヴェローチェ　　牡４　５７　ミルコ・デムーロ　

（５）ロードマイウェイ　　　牡６　５６　幸　英明

（６）ヤシャマル　　　　　　牡５　５４　松田　大作

（７）アフリカンゴールド　セン７　５５　国分　恭介

（８）フライライクバード　　牡５　５５　　武　豊

（９）マイネルフラップ　　　牡６　５３　国分　優作

（１０）ヨーホーレイク　　　牡４　５５　川田　将雅

（１１）ショウナンバルディ　牡６　５７　坂井　瑠星

（１２）エフェクトオン　　　牡６　５３　秋山　真一郎

（１３）トップウイナー　　　牡６　５５　和田　翼

（１４）プレシャスブルー　　牡８　５５　勝浦　正樹

（１５）ダノンマジェスティ　牡７　５５　岩田　望来

（１６）トラストケンシン　　牡７　５３　池添　謙一

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