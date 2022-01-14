【日経新春杯】有馬記念４着ステラヴェローチェは２枠４番、フライライクバードは４枠８番 枠順決定

◆第６９回日経新春杯・Ｇ２（１月１６日、中京競馬場・芝２２００メートル）

第６９回日経新春杯の枠順が１４日、決定した。昨年末の有馬記念・Ｇ１で４着のステラヴェローチェ（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父バゴ）は２枠４番に決まった。昨秋の神戸新聞杯・Ｇ２以来の重賞勝利を目指す。

アルゼンチン共和国杯・Ｇ２で３着と好走したフライライクバード（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父スクリーンヒーロー）は４枠８番。エリザベス女王杯・Ｇ１で３着のクラヴェル（牝５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）は１枠２番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）モズナガレボシ 牡５ ５５ 松山 弘平

（２）クラヴェル 牝５ ５４ 横山 典弘

（３）マイネルウィルトス 牡６ ５６ 川須 栄彦

（４）ステラヴェローチェ 牡４ ５７ ミルコ・デムーロ

（５）ロードマイウェイ 牡６ ５６ 幸 英明

（６）ヤシャマル 牡５ ５４ 松田 大作

（７）アフリカンゴールド セン７ ５５ 国分 恭介

（８）フライライクバード 牡５ ５５ 武 豊

（９）マイネルフラップ 牡６ ５３ 国分 優作

（１０）ヨーホーレイク 牡４ ５５ 川田 将雅

（１１）ショウナンバルディ 牡６ ５７ 坂井 瑠星

（１２）エフェクトオン 牡６ ５３ 秋山 真一郎

（１３）トップウイナー 牡６ ５５ 和田 翼

（１４）プレシャスブルー 牡８ ５５ 勝浦 正樹

（１５）ダノンマジェスティ 牡７ ５５ 岩田 望来

（１６）トラストケンシン 牡７ ５３ 池添 謙一