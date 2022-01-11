日本学生野球協会が２０２１年度の表彰選手７３人を発表、慶大・福井主将ら

日本学生野球協会は１１日、２０２１年度の表彰選手７３人（大学２６、高校４７）を発表した。文武両道を実践した選手（マネジャー、学生コーチなどを含む）を対象に選出するもので、大学生は慶大の主将として昨春の大学野球選手権優勝に貢献した福井章吾捕手ら、高校生では昨夏の甲子園大会を優勝した智弁和歌山の主将・宮坂厚希中堅手らが選ばれた。表彰者は以下の通り。
【大学】
連盟名 指名 位置 学校名
北海道学生 古間木大登 捕 東農大北海道オホーツク
札幌学生 鈴木 大和 外 北海学園大
北東北大学 山城 響 二 富士大
仙台六大学 椋木 蓮 投 東北福祉大
南東北大学 佐藤 叡 ※１ 石巻専修大
千葉県大学 塚越 大貴 外 国際武道大
関甲新学生 牧野 勇進 ※２ 上武大
東京新大学 手塚 大貴 ※３ 共栄大
東京六大学 福井 章吾 捕 慶大
東都大学 福永 奨 捕 国学院大
首都大学 門馬 大 三 東海大
神奈川大学 山口 海人 二 桐蔭横浜大
愛知大学 飯田 隆志 遊 名城大
東海地区大学 木村 慎太 遊 岐阜聖徳学園大
北陸大学 井元 勘太 二 福井工大
関西学生 野口 智哉 遊 関西大
関西六大学 福元 悠真 外 大商大
阪神大学 木森 陽太 遊 関西国際大
近畿学生 伊藤 太造 二 神戸大
京滋大学 木下 隆也 投 佛教大
広島六大学 森口 雄大 一 広島経済大
中国地区大学 仲村来唯也 三 環太平洋大
四国地区大学 大森英一郎 投 香川大
九州六大学 永江 大樹 遊 福岡大
福岡六大学 佐田 健介 投 九産大
九州地区大学 隅田知一郎 投 西日本工大
（注）位置の欄の※１は主務、※２は学生コーチ、※３は連盟学生委員
【高校】
都道府県 氏名 位置 学校名
北海道 佐伯 柊 遊 帯広農
青森 佐藤 海 左 弘前学院聖愛
岩手 田屋 瑛人 捕 盛岡大付
秋田 中井 稜貴 捕 明桜
山形 佐藤 拓斗 一 日大山形
宮城 古沢 環 三 東北学院
福島 松川 侑矢 二 日大東北
茨城 甲斐 竣介 遊 鹿島学園
栃木 田代 健介 中 作新学院
群馬 皆川 岳飛 中 前橋育英
埼玉 吉田 瑞樹 捕 浦和学院
山梨 久次米陸士 遊 日本航空
千葉 石井 詠己 遊 専大松戸
東京 関 遼輔 一 二松学舎大付
神奈川 安達 大和 中 横浜
長野 藤石 烈翔 捕 松商学園
新潟 渡辺 暁仁 左 日本文理
富山 林 蓮太郎 一 高岡商
石川 木下 仁緒 三 小松大谷
福井 大島 正樹 中 敦賀気比
静岡 金子 裕人 右 静岡
愛知 畔柳 亨丞 投 中京大中京
岐阜 高木 翔斗 捕 県岐阜商
三重 池田 彪我 一 三重
滋賀 春山 陽生 中 近江
京都 山口 吟太 三 京都国際
奈良 山下 陽輔 三 智弁学園
和歌山 宮坂 厚希 中 智弁和歌山
大阪 池田 陵真 中 大阪桐蔭
兵庫 西川 侑志 捕 神戸国際大付
岡山 山下 周太 三 倉敷商
鳥取 長尾 泰成 二 米子東
広島 大可 堯明 二 広島新庄
島根 山崎 凌夢 遊 石見智翠館
山口 山崎 帆大 捕 高川学園
香川 山崎 悠矢 捕 高松商
愛媛 古和田大耀 捕 新田
徳島 萩野 太陽 中 阿南光
高知 米崎 薫暉 遊 明徳義塾
福岡 池田 翔 中 西日本短大付
佐賀 加藤 晴空 捕 東明館
長崎 青山 隼也 一 長崎商
熊本 沼 丈真 捕 熊本工
大分 幸 修也 遊 明豊
宮崎 中村 碧人 遊 宮崎商
鹿児島 西田 恒河 投 樟南
沖縄 仲宗根 皐 遊 沖縄尚学