月曜の注目新馬１０日中山４Ｒ・ダート１２００メートル

★クインズソフィア（牝、父ヘニーヒューズ、母プラチナレイン、美浦・奥平雅士厩舎）
兄のケイアイビリジアン（父ケイムホーム）は現役３勝馬。福島牝馬Ｓ、京都牝馬Ｓ勝ちのケイアイエレガント（牝、父キングカメハメハ）が出た母系出身。
１２月１日に西山牧場阿見分場から移動して、美浦の坂路で調整。前向きな気性は初戦向きだ。横山武史騎手とのコンビで持ち前のペースメーク力を生かし、上位をうかがう。
【年末年始の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】
エクセスリターン ◇ ５日中山４Ｒダ１８００（フォレストヒル）
チュウワダンス ◇ ５日中京５Ｒ芝２０００（ノーザンファームしがらき）
アクアテラリウム ◇２８日中山５Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）
ギユウ ◇２８日中山６Ｒダ１２００（大山ヒルズ）
レベレンシア ◇２８日阪神５Ｒ芝１６００（大山ヒルズ）
ライヴアメシスト ◇２６日中山５Ｒダ１２００（阿見ＴＣ）
ローブエリタージュ◇２６日中山６Ｒ芝１６００（ノーザンファーム天栄）
オステリア ◇２６日阪神４Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）
シーズザデイ ◇２６日阪神６Ｒ芝１４００（グリーンＦ）
ルージュエヴァイユ◇２５日中山５Ｒ芝１８００（山元ＴＣ）
アローワン ◇２５日中山６Ｒダ１８００（日高軽種馬共同育成）
ジャスティンカツミ◇２５日阪神５Ｒ芝１８００（ノーザンファームしがらき）
ペプチドアケボシ ◇２５日阪神６Ｒダ１４００（ファンタストクラブ）