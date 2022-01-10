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月曜の注目新馬１０日中山４Ｒ・ダート１２００メートル

スポーツ報知
　

★クインズソフィア（牝、父ヘニーヒューズ、母プラチナレイン、美浦・奥平雅士厩舎）

　兄のケイアイビリジアン（父ケイムホーム）は現役３勝馬。福島牝馬Ｓ、京都牝馬Ｓ勝ちのケイアイエレガント（牝、父キングカメハメハ）が出た母系出身。

　１２月１日に西山牧場阿見分場から移動して、美浦の坂路で調整。前向きな気性は初戦向きだ。横山武史騎手とのコンビで持ち前のペースメーク力を生かし、上位をうかがう。

【年末年始の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

エクセスリターン　◇　５日中山４Ｒダ１８００（フォレストヒル）

チュウワダンス　　◇　５日中京５Ｒ芝２０００（ノーザンファームしがらき）

アクアテラリウム　◇２８日中山５Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）

ギユウ　　　　　　◇２８日中山６Ｒダ１２００（大山ヒルズ）

レベレンシア　　　◇２８日阪神５Ｒ芝１６００（大山ヒルズ）

ライヴアメシスト　◇２６日中山５Ｒダ１２００（阿見ＴＣ）

ローブエリタージュ◇２６日中山６Ｒ芝１６００（ノーザンファーム天栄）

オステリア　　　　◇２６日阪神４Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

シーズザデイ　　　◇２６日阪神６Ｒ芝１４００（グリーンＦ）

ルージュエヴァイユ◇２５日中山５Ｒ芝１８００（山元ＴＣ）

アローワン　　　　◇２５日中山６Ｒダ１８００（日高軽種馬共同育成）

ジャスティンカツミ◇２５日阪神５Ｒ芝１８００（ノーザンファームしがらき）

ペプチドアケボシ　◇２５日阪神６Ｒダ１４００（ファンタストクラブ）

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