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オカダ、棚橋組、武藤、清宮組に快勝　５年ぶり対抗戦は新日の６勝４敗１分け…新日ＶＳノア対抗戦全成績

スポーツ報知
武藤敬司、清宮海斗組に快勝し、笑顔を見せるオカダ・カズチカ（右）と棚橋弘至（カメラ・森田　俊弥）

◆新日本プロレス「ＷＲＥＳＴＬＥ　ＫＩＮＧＤＯＭ　１６　ｉｎ　横浜アリーナ」大会（８日、横浜アリーナ、観衆７０７７人）

　５年ぶりの新日とプロレスリング・ノアの対抗戦が行われ、Ｗメインイベントの棚橋弘至、オカダ・カズチカ組と元新日のレジェンド・武藤敬司、清宮海斗組戦では、オカダがかねてから自身との対戦を熱望してきた清宮をレインメーカーで下した。試合後、マイクを持ったオカダは「プロレスっていいですね。これが本当のプロレスの力だと思います」と笑顔で言い放った。

　もう一つのメインの１０人タッグマッチでは、内藤哲也、鷹木信悟らの人気ユニット「ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン」軍と中嶋勝彦、拳王らの「金剛」軍が全面対決。鷹木がタダスケを粉砕し、ＬＩＪが快勝。試合後は内藤と拳王、鷹木と中嶋が視殺戦を展開する不穏な空気が流れた。

　歴史的な対抗戦の結果は新日の６勝、ノアの４勝、１引き分けとなった。

　▽シングルマッチ１０分１本勝負

　△藤田晃生（１０分００秒　時間切れ引き分け）矢野安崇△

　▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇小島聡、永田裕志、天山広吉（１２分１８秒　ラリアット→片エビ固め）齋藤彰俊、モハメド　ヨネ、キング・タニー●

　▽１０人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀、石井智宏、田口隆祐、マスター・ワト（１１分４２秒　逆エビ固め）稲村愛輝、稲葉大樹、大原はじめ、原田大輔、岡田欣也●

　▽シングルマッチ３０分１本勝負

　〇ＳＨＯ（８分２０秒　片エビ固め）小峠篤司●

　▽タッグマッチ３０分１本勝負

　〇ＨＡＹＡＴＡ、吉岡世起（５分５９秒　ヘデック→体固め）石森太二、外道●

　▽タッグマッチ３０分１本勝負

　〇エル・デスペラード、ＤＯＵＫＩ（９分０９秒　ピンチェ・ロコ→体固め）ＹＯ―ＨＥＹ、ＮＯＳＡＷＡ論外●

　▽６人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇杉浦貴、矢野通、桜庭和志、（９分３７秒　オリンピック予選スラム→体固め）鈴木みのる、タイチ、ＴＡＫＡみちのく●

　▽タッグマッチ３０分１本勝負

　〇潮崎豪、マサ北宮（９分５３秒　豪腕ラリアット→片エビ固め）ＥＶＩＬ、ディック東郷●

　▽タッグマッチ３０分１本勝負

　〇丸藤正道、小川良成（１５分２０秒　不知火→体固め）ザック・セイバーＪｒ．、金丸義信●

　▽１０人タッグマッチ６０分１本勝負

　〇鷹木信悟、内藤哲也、ＳＡＮＡＤＡ、高橋ヒロム、ＢＵＳＨＩ（２６分３３秒　ラスト・オブ・ザ・ドラゴン→片エビ固め）中嶋勝彦、拳王、征矢学、亜烈破、タダスケ●

　▽タッグマッチ６０分１本勝負

　〇棚橋弘至、オカダ・カズチカ（２４分３５秒　レインメーカー→片エビ固め）武藤敬司、清宮海斗●

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