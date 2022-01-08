オカダ、棚橋組、武藤、清宮組に快勝　５年ぶり対抗戦は新日の６勝４敗１分け…新日ＶＳノア対抗戦全成績

◆新日本プロレス「ＷＲＥＳＴＬＥ ＫＩＮＧＤＯＭ １６ ｉｎ 横浜アリーナ」大会（８日、横浜アリーナ、観衆７０７７人）

５年ぶりの新日とプロレスリング・ノアの対抗戦が行われ、Ｗメインイベントの棚橋弘至、オカダ・カズチカ組と元新日のレジェンド・武藤敬司、清宮海斗組戦では、オカダがかねてから自身との対戦を熱望してきた清宮をレインメーカーで下した。試合後、マイクを持ったオカダは「プロレスっていいですね。これが本当のプロレスの力だと思います」と笑顔で言い放った。

もう一つのメインの１０人タッグマッチでは、内藤哲也、鷹木信悟らの人気ユニット「ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン」軍と中嶋勝彦、拳王らの「金剛」軍が全面対決。鷹木がタダスケを粉砕し、ＬＩＪが快勝。試合後は内藤と拳王、鷹木と中嶋が視殺戦を展開する不穏な空気が流れた。

歴史的な対抗戦の結果は新日の６勝、ノアの４勝、１引き分けとなった。

▽シングルマッチ１０分１本勝負

△藤田晃生（１０分００秒 時間切れ引き分け）矢野安崇△

▽６人タッグマッチ２０分１本勝負

〇小島聡、永田裕志、天山広吉（１２分１８秒 ラリアット→片エビ固め）齋藤彰俊、モハメド ヨネ、キング・タニー●

▽１０人タッグマッチ３０分１本勝負

〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀、石井智宏、田口隆祐、マスター・ワト（１１分４２秒 逆エビ固め）稲村愛輝、稲葉大樹、大原はじめ、原田大輔、岡田欣也●

▽シングルマッチ３０分１本勝負

〇ＳＨＯ（８分２０秒 片エビ固め）小峠篤司●

▽タッグマッチ３０分１本勝負

〇ＨＡＹＡＴＡ、吉岡世起（５分５９秒 ヘデック→体固め）石森太二、外道●

▽タッグマッチ３０分１本勝負

〇エル・デスペラード、ＤＯＵＫＩ（９分０９秒 ピンチェ・ロコ→体固め）ＹＯ―ＨＥＹ、ＮＯＳＡＷＡ論外●

▽６人タッグマッチ３０分１本勝負

〇杉浦貴、矢野通、桜庭和志、（９分３７秒 オリンピック予選スラム→体固め）鈴木みのる、タイチ、ＴＡＫＡみちのく●

▽タッグマッチ３０分１本勝負

〇潮崎豪、マサ北宮（９分５３秒 豪腕ラリアット→片エビ固め）ＥＶＩＬ、ディック東郷●

▽タッグマッチ３０分１本勝負

〇丸藤正道、小川良成（１５分２０秒 不知火→体固め）ザック・セイバーＪｒ．、金丸義信●

▽１０人タッグマッチ６０分１本勝負

〇鷹木信悟、内藤哲也、ＳＡＮＡＤＡ、高橋ヒロム、ＢＵＳＨＩ（２６分３３秒 ラスト・オブ・ザ・ドラゴン→片エビ固め）中嶋勝彦、拳王、征矢学、亜烈破、タダスケ●

▽タッグマッチ６０分１本勝負

〇棚橋弘至、オカダ・カズチカ（２４分３５秒 レインメーカー→片エビ固め）武藤敬司、清宮海斗●