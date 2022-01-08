北京五輪ジャンプ代表に小林陵侑、高梨沙羅ら…全日本スキー連盟が内定発表

全日本スキー連盟（ＳＡＪ）は８日、北京五輪の男女ジャンプ内定選手を発表した。

今月６日までのＷ杯総合ランキングで選考した男子は、今季ジャンプ週間総合優勝を果たしたエースの小林陵侑（土屋ホーム）ら５選手が名を連ねた。小林陵は、１８年平昌大会に続き、２大会連続。９８年長野五輪個人ラージヒルの船木和喜、団体ラージヒル以来となる、ジャンプ日本勢の金メダル獲得に期待がかかる。

女子は、Ｗ杯男女歴代最多６１勝を誇る高梨沙羅（クラレ）ら４選手が入った。国内開催のＷ杯札幌、蔵王の両大会が中止となり、代替開催も行われないため、当初の予定を前倒しし、今月１日のリュブノ大会（スロベニア）終了時点でのＷ杯総合ランキングで選考した。沙羅は、１８年平昌大会で銅メダル。北京では、女子ジャンプ初の金メダル獲得に挑む。

▽北京五輪ジャンプ代表（円数字は五輪出場回数）

【男子】

小林陵侑（土屋ホーム）〈２〉

佐藤幸椰（雪印メグミルク）初

中村直幹（フライングラボラトリー）初

小林潤志郎（雪印メグミルク）〈２〉

伊東大貴（雪印メグミルク）〈５〉

【女子】

高梨沙羅（クラレ）〈３〉

伊藤有希（土屋ホーム）〈３〉

岩渕香里（北野建設）〈２〉

勢藤優花（北海道ハイテクＡＣ）〈２〉