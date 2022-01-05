水曜中京の注目新馬５日５Ｒ・芝２０００メートル

★チュウワダンス（牝、父ハーツクライ、母キラモサ、栗東・大久保龍志厩舎）
ラストタイクーン系アラモサ産駒の母キラモサは豪Ｇ１・ＶＲＣオークス（芝２５００メートル）の勝ち馬。
１２月４日に外厩・ノーザンファームしがらきから移動し、栗東坂路、ウッドチップで時計６本。走り出せば時計が出るタイプで、先月中旬に５０秒８、直前も馬なりで５２秒１をマーク。脚力は楽に１勝級だけに、川田騎手の手綱で初陣Ｖの期待が高まる。
【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】
ルージュエヴァイユ◇２５日中山５Ｒ芝１８００（山元ＴＣ）
アローワン ◇２５日中山６Ｒダ１８００（日高軽種馬共同育成）
ジャスティンカツミ◇２５日阪神５Ｒ芝１８００（ノーザンファームしがらき）
ペプチドアケボシ ◇２５日阪神６Ｒダ１４００（ファンタストクラブ）
ライヴアメシスト ◇２６日中山５Ｒダ１２００（阿見ＴＣ）
ローブエリタージュ◇２６日中山６Ｒ芝１６００（ノーザンファーム天栄）
オステリア ◇２６日阪神４Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）
シーズザデイ ◇２６日阪神６Ｒ芝１４００（グリーンＦ）
アクアテラリウム ◇２８日中山５Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）
ギユウ ◇２８日中山６Ｒダ１２００（大山ヒルズ）
レベレンシア ◇２８日阪神５Ｒ芝１６００（大山ヒルズ）