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水曜中京の注目新馬５日５Ｒ・芝２０００メートル

スポーツ報知
　

★チュウワダンス（牝、父ハーツクライ、母キラモサ、栗東・大久保龍志厩舎）

　ラストタイクーン系アラモサ産駒の母キラモサは豪Ｇ１・ＶＲＣオークス（芝２５００メートル）の勝ち馬。

　１２月４日に外厩・ノーザンファームしがらきから移動し、栗東坂路、ウッドチップで時計６本。走り出せば時計が出るタイプで、先月中旬に５０秒８、直前も馬なりで５２秒１をマーク。脚力は楽に１勝級だけに、川田騎手の手綱で初陣Ｖの期待が高まる。

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

ルージュエヴァイユ◇２５日中山５Ｒ芝１８００（山元ＴＣ）

アローワン　　　　◇２５日中山６Ｒダ１８００（日高軽種馬共同育成）

ジャスティンカツミ◇２５日阪神５Ｒ芝１８００（ノーザンファームしがらき）

ペプチドアケボシ　◇２５日阪神６Ｒダ１４００（ファンタストクラブ）

ライヴアメシスト　◇２６日中山５Ｒダ１２００（阿見ＴＣ）

ローブエリタージュ◇２６日中山６Ｒ芝１６００（ノーザンファーム天栄）

オステリア　　　　◇２６日阪神４Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

シーズザデイ　　　◇２６日阪神６Ｒ芝１４００（グリーンＦ）

アクアテラリウム　◇２８日中山５Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）

ギユウ　　　　　　◇２８日中山６Ｒダ１２００（大山ヒルズ）

レベレンシア　　　◇２８日阪神５Ｒ芝１６００（大山ヒルズ）

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