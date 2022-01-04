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２０２１年年間個人視聴率トップは東京五輪開会式中継…五輪関連が上位占める

スポーツ報知
国旗掲揚で君が代を歌うＭＩＳＩＡ

　ビデオリサーチは４日、２０２１年の年間高個人視聴率の上位３０番組を発表した。トップは７月２３日のＮＨＫ総合「東京２０２０オリンピック・開会式」の４０・０％。世帯でも５６・４％と全番組の中でトップの数字だった。

　２位は８月８日のＮＨＫ総合「東京２０２０オリンピック・閉会式」で個人３１・５％、世帯４６・７％。大みそかのＮＨＫ総合「第７２回紅白歌合戦」第２部が個人２４・８％、世帯３４・３％で５位。民放では１月３日の日本テレビ系「第９７回箱根駅伝・復路」が個人１９・８％、世帯３３・７％が１０位に入った。

　◆個人視聴率上位１０番組（数字は関東地区、視聴率カッコ内は世帯視聴率）

　＜１＞東京２０２０オリンピック・開会式　７月２３日　ＮＨＫ総合（午後７時５６分）　４０・３％（５６・４％）

　＜２＞東京２０２０オリンピック・閉会式　８月８日　ＮＨＫ総合（午後７時５８分）　３１・５％（４６・７％）

　＜３＞ニュース／他　８月８日　ＮＨＫ総合（午後８時４９分）　２８・５％（４１・７％）

　＜４＞東京２０２０オリンピック・閉会式　８月８日　ＮＨＫ総合（午後９時２３分）　２７・１％（３９・８％）

　＜５＞第７２回ＮＨＫ紅白歌合戦・第２部　１２月３１日　ＮＨＫ総合（午後９時）　２４・８％（３４・３％）

　＜６＞東京２０２０オリンピック　８月７日　ＮＨＫ総合（午後８時３４分）　２３・５％（３７・０％）

　＜７＞第７２回ＮＨＫ紅白歌合戦・第１部　１２月３１日　ＮＨＫ総合（午後７時半）　２３・４％（３１・５％）

　＜８＞ニュース／他　８月８日　ＮＨＫ総合（午後１０時）　２３・１％（３４・４％）

　＜９＞東京２０２０オリンピック開会式直前ＳＰ・第３部　７月２３日　ＮＨＫ総合（午後７時半）　２１・５％（３３・１％）

　＜１０＞第９７回箱根駅伝・復路　１月３日　日本テレビ（午前７時５０分）　１９・８％（３３・７％）

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