２０２１年年間個人視聴率トップは東京五輪開会式中継…五輪関連が上位占める

ビデオリサーチは４日、２０２１年の年間高個人視聴率の上位３０番組を発表した。トップは７月２３日のＮＨＫ総合「東京２０２０オリンピック・開会式」の４０・０％。世帯でも５６・４％と全番組の中でトップの数字だった。

２位は８月８日のＮＨＫ総合「東京２０２０オリンピック・閉会式」で個人３１・５％、世帯４６・７％。大みそかのＮＨＫ総合「第７２回紅白歌合戦」第２部が個人２４・８％、世帯３４・３％で５位。民放では１月３日の日本テレビ系「第９７回箱根駅伝・復路」が個人１９・８％、世帯３３・７％が１０位に入った。

◆個人視聴率上位１０番組（数字は関東地区、視聴率カッコ内は世帯視聴率）

＜１＞東京２０２０オリンピック・開会式 ７月２３日 ＮＨＫ総合（午後７時５６分） ４０・３％（５６・４％）

＜２＞東京２０２０オリンピック・閉会式 ８月８日 ＮＨＫ総合（午後７時５８分） ３１・５％（４６・７％）

＜３＞ニュース／他 ８月８日 ＮＨＫ総合（午後８時４９分） ２８・５％（４１・７％）

＜４＞東京２０２０オリンピック・閉会式 ８月８日 ＮＨＫ総合（午後９時２３分） ２７・１％（３９・８％）

＜５＞第７２回ＮＨＫ紅白歌合戦・第２部 １２月３１日 ＮＨＫ総合（午後９時） ２４・８％（３４・３％）

＜６＞東京２０２０オリンピック ８月７日 ＮＨＫ総合（午後８時３４分） ２３・５％（３７・０％）

＜７＞第７２回ＮＨＫ紅白歌合戦・第１部 １２月３１日 ＮＨＫ総合（午後７時半） ２３・４％（３１・５％）

＜８＞ニュース／他 ８月８日 ＮＨＫ総合（午後１０時） ２３・１％（３４・４％）

＜９＞東京２０２０オリンピック開会式直前ＳＰ・第３部 ７月２３日 ＮＨＫ総合（午後７時半） ２１・５％（３３・１％）

＜１０＞第９７回箱根駅伝・復路 １月３日 日本テレビ（午前７時５０分） １９・８％（３３・７％）