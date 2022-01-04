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【中山金杯】前走チャレンジＣ２着で重賞初制覇狙うヒートオンビートは２枠４番　

スポーツ報知
ヒートオンビート

　２０２２年の関東で一番最初の重賞、第７１回中山金杯・Ｇ３（１月５日、中山競馬場・芝２０００メートル）の出走馬１７頭の枠順が４日、決まった。

　オープン入り後、目黒記念・Ｇ２で２着、チャレンジＣ・Ｇ３で２着があるヒートオンビート（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父キングカメハメハ）は２枠４番に決まった。昨年函館記念・Ｇ３を制し、新潟記念・Ｇ３で２着のトーセンスーリヤ（牡７歳、美浦・小野次郎厩舎、父ローエングリン）は４枠７番、昨年このレースで３着のウインイクシード（牡８歳、美浦・鈴木伸尋厩舎、父マンハッタンカフェ）は外枠の８枠１６番、同じく４着のロザムール（牝６歳、美浦・上原博之厩舎、父ローズキングダム）は５枠９番に入った。

　枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手名の順）。

　◆第７１回中山金杯・Ｇ３（１月５日、中山競馬場・芝２０００メートル）

　（１）オウケンムーン　牡７　５６　菅原　明良

　（２）タガノディアマンテ　牡６　５６　津村　明秀

　（３）コスモカレンドゥラ　牡６　５４　柴田　大知

　（４）ヒートオンビート　牡５　５６　横山　武史

　（５）アドマイヤアルバ　セン７　５３　吉田　豊

　（６）ヴィクティファルス　牡４　５６　池添　謙一

　（７）トーセンスーリヤ　牡７　５７・５　横山　和生

　（８）レッドガラン　牡７　５６　斎藤　新

　（９）ロザムール　牝６　５３　北村　宏司

　（１０）ブレステイキング　牡７　５４　丸山　元気

　（１１）シャムロックヒル　牝５　５２　団野　大成

　（１２）サトノクロニクル　牡８　５６　内田　博幸

　（１３）アトミックフォース　牡６　５５　戸崎　圭太

　（１４）ジェットモーション　セン６　５４　田辺　裕信

　（１５）アールスター　牡７　５６　長岡　禎仁

　（１６）ウインイクシード　牡８　５６　松岡　正海

　（１７）スカーフェイス　牡６　５４　石橋　脩

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