【箱根駅伝】復路の当日変更５０選手一覧

各校の当日変更選手が発表された。２年ぶりの往路優勝を飾り、そのまま２年ぶり６度目の総合優勝を狙う青学大は、前々回の２区で日本人１年生最高タイムで快走した岸本大紀（３年）を７区、前回４区４位と堅実に走った佐藤一世（２年）を８区に投入した。いずれも原晋監督が「駅伝男」と信頼を寄せる主力２人で確実に総合優勝を成し遂げるつもりだ。

往路でチーム史上最高の２位と健闘し、２分３７秒差で青学大を追う帝京大は７区に福島渉太（１年）、１０区に西脇翔太（２年）を起用。チームの過去最高の４位（２０００年、１３年、２０年）を超え、さらに上位を目指す。

往路３位で、青学大を３分２８秒差で追う駒大は、切り札の鈴木芽吹（２年）を８区に投入した。昨年の日本選手権１万メートル３位。故障明けの不安を残すが、実力は学生レベルを超えて日本トップクラスだ。勝負区間の８区で一気に青学大、帝京大を追い詰める戦略だ。復路の流れを決める重要な６区には前回８区４位の佃康平（４年）を抜てき。意外性あふれる走りで逆襲の流れを引き寄せたいところだ。ルール上限の４人を当日変更で投入し、昨年に続く大逆転を狙う。

【青学大】

▽第７区 宮坂大器→岸本大紀

▽第８区 西久保遼→佐藤一世

【帝京大】

▽第７区 元永好多朗→福島渉太

▽第１０区 小林大晟→西脇翔太

【駒大】

▽第６区 篠原倖太朗→佃康平

▽第７区 新矢連士→白鳥哲汰

▽第８区 赤星雄斗→鈴木芽吹

▽第１０区 東山静也→青柿響

【国学院大】

▽第７区 松延大誠→木付琳

▽第９区 瀬尾秀介→平林清澄

▽第１０区 坂本健悟→相沢龍明

【順大】

▽第６区 服部壮馬→牧瀬圭斗

▽第７区 海老沢憲伸→西沢侑真

▽第９区 荒木勇人→野村優作

【中大】

▽第８区 田井野悠介→中沢雄大

▽第１０区 森凪也→井上大輝

【東京国際大】

▽第７区 白井勇佑→冨永昌輝

▽第１０区 三浦瞭太郎→野沢巧理

【創価大】

▽第７区 山森龍暁→新家裕太郎

▽第８区 石井大揮→吉田凌

▽第１０区 本田晃士郎→松田爽汰

【東洋大】

▽第９区 柏優吾→前田義弘

▽第１０区 吉田周→清野太雅

【東海大】

▽第７区 水野龍志→越陽汰

▽第９区 長田駿佑→竹村拓真

【早大】

▽第７区 安田博登→鈴木創士

▽第１０区 室伏祐吾→山口賢助

【神奈川大】

▽第７区 佐々木亮輔→川口慧

▽第８区 鈴木玲央→大泉真尋

▽第１０区 落合葵斗→有村祐亮

【法大】

▽第６区 久納碧→武田和馬

▽第９区 扇育→清家陸

▽第１０区 山本燎→川上有生

【国士館大】

▽第６区 長谷川潤→福井大夢

▽第７区 西田大智→清水拓斗

▽第８区 清水悠雅→山本龍神

▽第９区 松井遼太→綱島辰弥

【山梨学院大】

▽第８区 坪井海門→橘田大河

【日体大】

▽第９区 岡嶋翼→大内宏樹

▽第１０区 名村樹哉→佐藤慎巴

【明大】

▽第７区 漆畑瑠人→富田峻平

▽第９区 金橋佳佑→加藤大誠

【中央学院大】

▽第８区 堀田捷仁→馬場竜之介

▽第９区 飯塚達也→吉田光汰

▽第１０区 井澗翔太→中島稜貴

【専大】

▽第７区 江口達宗→国増治貴

▽第１０区 佐々木詩音→中山敦貴

【駿河台大】

▽第７区 長谷部巧人→新山舜心

▽第８区 池原悠月→出仙龍之介

【関東学生連合】

▽第９区 辻野大輝→竹井祐貴