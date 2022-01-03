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【箱根駅伝】復路の当日変更５０選手一覧

スポーツ報知
駒大・鈴木芽吹

　各校の当日変更選手が発表された。２年ぶりの往路優勝を飾り、そのまま２年ぶり６度目の総合優勝を狙う青学大は、前々回の２区で日本人１年生最高タイムで快走した岸本大紀（３年）を７区、前回４区４位と堅実に走った佐藤一世（２年）を８区に投入した。いずれも原晋監督が「駅伝男」と信頼を寄せる主力２人で確実に総合優勝を成し遂げるつもりだ。

　往路でチーム史上最高の２位と健闘し、２分３７秒差で青学大を追う帝京大は７区に福島渉太（１年）、１０区に西脇翔太（２年）を起用。チームの過去最高の４位（２０００年、１３年、２０年）を超え、さらに上位を目指す。

　往路３位で、青学大を３分２８秒差で追う駒大は、切り札の鈴木芽吹（２年）を８区に投入した。昨年の日本選手権１万メートル３位。故障明けの不安を残すが、実力は学生レベルを超えて日本トップクラスだ。勝負区間の８区で一気に青学大、帝京大を追い詰める戦略だ。復路の流れを決める重要な６区には前回８区４位の佃康平（４年）を抜てき。意外性あふれる走りで逆襲の流れを引き寄せたいところだ。ルール上限の４人を当日変更で投入し、昨年に続く大逆転を狙う。

　【青学大】

　▽第７区　宮坂大器→岸本大紀

　▽第８区　西久保遼→佐藤一世

　【帝京大】

　▽第７区　元永好多朗→福島渉太

　▽第１０区　小林大晟→西脇翔太

　【駒大】

　▽第６区　篠原倖太朗→佃康平

　▽第７区　新矢連士→白鳥哲汰

　▽第８区　赤星雄斗→鈴木芽吹

　▽第１０区　東山静也→青柿響

　【国学院大】

　▽第７区　松延大誠→木付琳

　▽第９区　瀬尾秀介→平林清澄

　▽第１０区　坂本健悟→相沢龍明

　【順大】

　▽第６区　服部壮馬→牧瀬圭斗

　▽第７区　海老沢憲伸→西沢侑真

　▽第９区　荒木勇人→野村優作

　【中大】

　▽第８区　田井野悠介→中沢雄大

　▽第１０区　森凪也→井上大輝

　【東京国際大】

　▽第７区　白井勇佑→冨永昌輝

　▽第１０区　三浦瞭太郎→野沢巧理

　【創価大】

　▽第７区　山森龍暁→新家裕太郎

　▽第８区　石井大揮→吉田凌

　▽第１０区　本田晃士郎→松田爽汰

　【東洋大】

　▽第９区　柏優吾→前田義弘

　▽第１０区　吉田周→清野太雅

　【東海大】

　▽第７区　水野龍志→越陽汰

　▽第９区　長田駿佑→竹村拓真

　【早大】

　▽第７区　安田博登→鈴木創士

　▽第１０区　室伏祐吾→山口賢助

　【神奈川大】

　▽第７区　佐々木亮輔→川口慧

　▽第８区　鈴木玲央→大泉真尋

　▽第１０区　落合葵斗→有村祐亮

　【法大】

　▽第６区　久納碧→武田和馬

　▽第９区　扇育→清家陸

　▽第１０区　山本燎→川上有生

　【国士館大】

　▽第６区　長谷川潤→福井大夢

　▽第７区　西田大智→清水拓斗

　▽第８区　清水悠雅→山本龍神

　▽第９区　松井遼太→綱島辰弥

　【山梨学院大】

　▽第８区　坪井海門→橘田大河

　【日体大】

　▽第９区　岡嶋翼→大内宏樹

　▽第１０区　名村樹哉→佐藤慎巴

　【明大】

　▽第７区　漆畑瑠人→富田峻平

　▽第９区　金橋佳佑→加藤大誠

　【中央学院大】

　▽第８区　堀田捷仁→馬場竜之介

　▽第９区　飯塚達也→吉田光汰

　▽第１０区　井澗翔太→中島稜貴

　【専大】

　▽第７区　江口達宗→国増治貴

　▽第１０区　佐々木詩音→中山敦貴

　【駿河台大】

　▽第７区　長谷部巧人→新山舜心

　▽第８区　池原悠月→出仙龍之介

　【関東学生連合】

　▽第９区　辻野大輝→竹井祐貴

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