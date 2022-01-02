【箱根駅伝】３日の復路出発時刻…往路優勝青学大と連覇狙う駒大は３分２８秒差

青学大が２年ぶり５度目の往路優勝を飾った。２年ぶり６度目の総合優勝へ王手をかけた。
３区（２１・４キロ）で、原晋監督が「秘密兵器」と期待していた太田蒼生（１年）が２位から首位を奪取した。４区（２０・９キロ）で主将の飯田貴之（４年）が区間３位の好走で首位をキープ。５区（２０・８キロ）では原監督が「若の神」と称する若林宏樹（１年）が好走し、圧勝した。
【復路出発時刻】
（１）青学大＝８時
（２）帝京大＝８時２分３７秒
（３）駒大＝８時３分２８秒
（４）国学院大＝８時３分４３秒
（５）順大＝８時４分４秒
（６）中大＝８時４分１９秒
（７）東京国際大＝８時４分４９秒
（８）創価大＝８時５分３８秒
（９）東洋大＝８時６分２８秒
（１０）東海大＝８時７分８秒
（１１）早大＝８時７分９秒
（１２）神奈川大＝８時７分２０秒
（１３）法大＝８時７分３０秒
（１４）国士館大＝８時７分４３秒
（１５）関東学生連合＝８時８分９秒
（１６）山梨学院大＝８時９分３６秒
（１７）日体大＝８時１０分００秒 ＊
（１７）明大＝８時１０分００秒 ＊
（１７）中央学院大＝８時１０分００秒 ＊
（１７）専大＝８時１０分００秒 ＊
（１７）駿河台大＝８時１０分００秒 ＊