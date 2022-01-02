【巨人】９年ぶりＦＡ参戦なし「発掘と育成」生え抜き若手の底上げに期待

巨人は２０２１年オフ、国内ＦＡ市場に参戦しなかった。

昨年はＤｅＮＡから井納、梶谷と投打の主力をダブル獲得したが、大塚球団副代表は「発掘と育成」を最重要事項に掲げ、生え抜き若手の底上げに期待する。

巨人がＦＡに参戦しないのは１２年オフ以来、９年ぶり。（１９年は楽天・美馬、ロッテ・鈴木と交渉も入団せず）。ＦＡ選手だけでなく、自由契約になった選手など、他球団から支配下登録選手の補強も現状なし。現有戦力の底上げへ４１人いる育成選手の競争を促す。

◇ＦＡで巨人に移籍した選手

９３年 落合博満（中）内

９４年 川口和久（広）投

広沢克己（ヤ）内

９５年 河野博文（日）投

９６年 清原和博（西）内

９９年 工藤公康（ダ）投

江藤智（広）内

０１年 前田幸長（中）投

０５年 野口茂樹（中）投

豊田清（西）投

０６年 門倉健（横）投

小笠原道大（日）内

０９年 藤井秀悟（日）投

１１年 杉内俊哉（ソ）投

村田修一（横）内

１３年 大竹寛（広）投

片岡治大（西）内

１４年 相川亮二（ヤ）捕

金城龍彦（Ｄｅ）外

１５年 脇谷亮太（西）内

１６年 山口俊（Ｄ）投

森福允彦（ソ）投

陽岱鋼（日）外

１７年 野上亮磨（西）投

１８年 炭谷銀仁朗（西）捕

丸佳浩（広）外

２０年 井納翔一（Ｄｅ）投

梶谷隆幸（Ｄｅ）外

※年は宣言した年