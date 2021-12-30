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【高校ラグビー】３連覇狙う桐蔭学園ほか全シード校順当勝ち…２回戦全１６試合試合結果

スポーツ報知
前半、先制トライを決める桐蔭学園・堂薗昂修（カメラ・石田　順平）

◆全国高校ラグビー第３日　▽２回戦（３０日・花園ラグビー場）

　第１０１回大会の３日目は２回戦の１６試合が行われた。３連覇を狙う桐蔭学園（神奈川）は昌平（埼玉）を６４―０と圧倒し、好スタートを切った。また常翔学園（大阪第１）は中部大春日丘（愛知）に５２―２６と勝利し、史上３校目となる全国大会１００勝に王手とした。この日はＡシード３校、Ｂシード１０校すべてのシード校が順当に勝利し、３回戦に進出した。

　以下は第３日の結果

☆桐蔭学園（神奈川）６４―０昌平（埼玉）

☆国学院栃木（栃木）６４―３松山聖陵（愛媛）

☆目黒学院（東京第２）３８―０飯田（長野）

☆京都成章（京都）３９―７城東（徳島）

☆佐賀工（佐賀）５０―７静岡聖光学院（静岡）

☆東海大大阪仰星（大阪第２）４８―０光泉カトリック（滋賀）

☆尾道（広島）２８―３高鍋（宮崎）

☆長崎北陽台（長崎）５５―３日川（山梨）

☆東福岡（福岡）８１―０専大玉名（熊本）

☆石見智翠館（島根）４５―０大分舞鶴（大分）

☆国学院久我山（東京第１）５９―１４鹿児島実（鹿児島）

☆流通経大柏（千葉）７２―７大津緑洋（山口）

☆御所実（奈良）５５―７青森山田（青森）

☆大阪桐蔭（大阪第３）２２―７札幌山の手（南北海道）

☆常翔学園（大阪第１）５２―２６中部大春日丘（愛知）

☆報徳学園（兵庫）６２―１４仙台育英（宮城）

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